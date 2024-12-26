Dolar
35.16
Euro
36.65
Altın
2,634.52
ETH/USDT
3,327.90
BTC/USDT
95,713.00
BIST 100
9,949.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kazakistan'da düşen uçaktan kurtulan 14 Azerbaycan vatandaşı Bakü'ye getirildi

Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağından kurtulan 14 Azerbaycan vatandaşı başkent Bakü'ye ulaştı.

Ruslan Rehimov  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
Kazakistan'da düşen uçaktan kurtulan 14 Azerbaycan vatandaşı Bakü'ye getirildi

Bakü

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına ait olan ilk uçaktaki 7 yaralı ambulanslarla hastanelere sevk edilirken, ikinci uçakla yine 7 yaralı ve yaşamını yitiren 4 kişinin cenazesi Bakü'ye getirildi.

Kazadan kurtulan bazı Azerbaycan vatandaşlarının ise şimdilik Kazakistan'da tedavi edileceği öğrenildi.

Azerbaycan uçağının Kazakistan'da düşmesi

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.

Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.

Uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddia edilmiş, AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer bu iddiaları teyit etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşması avukatların mütalaaya ilişkin savunmalarıyla sürüyor
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Meteorolojiden Güney Ege ve Akdeniz'de fırtına uyarısı
Osmaniye'de yapılan 50 köy evinin anahtarı depremzedelere teslim edildi
Bilecik'te Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Gölbaşı tarafından konferans verildi

Benzer haberler

Kazakistan'da düşen uçaktan kurtulan 14 Azerbaycan vatandaşı Bakü'ye getirildi

Kazakistan'da düşen uçaktan kurtulan 14 Azerbaycan vatandaşı Bakü'ye getirildi

Rusya, Karadeniz sahilindeki petrol sızıntısı nedeniyle acil durum ilan etti

AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, Kazakistan'da düşen uçağın Rus füzesiyle vurulduğu iddialarını doğruladı

Azerbaycan basını: Kazakistan'da düşen Azerbaycan uçağının Rus füzesiyle vurulduğu tespit edildi

Azerbaycan basını: Kazakistan'da düşen Azerbaycan uçağının Rus füzesiyle vurulduğu tespit edildi
NATO'dan Kazakistan'daki uçak kazasına ilişkin "soruşturma" çağrısı

NATO'dan Kazakistan'daki uçak kazasına ilişkin "soruşturma" çağrısı
Rusya: Türkiye'nin Suriye sınırındaki güvenlikle ilgili endişelerini anlayışla karşılıyoruz

Rusya: Türkiye'nin Suriye sınırındaki güvenlikle ilgili endişelerini anlayışla karşılıyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet