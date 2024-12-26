AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, Kazakistan'da düşen uçağın Rus füzesiyle vurulduğu iddialarını doğruladı
Anadolu Ajansı'na konuşan Azerbaycanlı yetkililer, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddialarını teyit etti.
Ankara
Azerbaycanlı yetkililer, AA’ ya yaptıkları açıklamada, Aktau'da düşen uçağın Grozni kentine yaklaşırken Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu bildirdi.
Azerbaycan basınında yer alan iddialarda, uçağın düşme nedeninin Rus hava savunma sisteminin saldırısı olduğu belirtilmişti.
Söz konusu haberlerde, yetkililerin, uçağın Grozni, Mahaçkale ve Mineralniye Vodı havaalanlarına inişine izin verilmeyerek Aktau'ya yönlendirildiği böylece uçağın Hazar Denizi'ne düşmesi ve tanıkların kaybolmasının amaçlandığı şeklindeki ifadelerine yer verilmişti.
Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Hava Yollarına ait uçak Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 25, 2024
👇 Düşen uçak Flight Radar üzerinden görüntülendi https://t.co/6erYF7pmeS pic.twitter.com/1PWTQLug8E
Haberlerde, uçağın iletişim sisteminin Rus tarafının elektronik harp sistemlerini kullanması nedeniyle tamamen felç olduğu da belirtilmişi.
Azerbaycan uçağının Kazakistan'da düşmesi
Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.
AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.
Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.