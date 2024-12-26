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Dünya

AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, Kazakistan'da düşen uçağın Rus füzesiyle vurulduğu iddialarını doğruladı

Anadolu Ajansı'na konuşan Azerbaycanlı yetkililer, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddialarını teyit etti.

Tolga Özgenç  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, Kazakistan'da düşen uçağın Rus füzesiyle vurulduğu iddialarını doğruladı

Ankara

Azerbaycanlı yetkililer, AA’ ya yaptıkları açıklamada, Aktau'da düşen uçağın Grozni kentine yaklaşırken Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu bildirdi.

Azerbaycan basınında yer alan iddialarda, uçağın düşme nedeninin Rus hava savunma sisteminin saldırısı olduğu belirtilmişti.

Söz konusu haberlerde, yetkililerin, uçağın Grozni, Mahaçkale ve Mineralniye Vodı havaalanlarına inişine izin verilmeyerek Aktau'ya yönlendirildiği böylece uçağın Hazar Denizi'ne düşmesi ve tanıkların kaybolmasının amaçlandığı şeklindeki ifadelerine yer verilmişti.

Haberlerde, uçağın iletişim sisteminin Rus tarafının elektronik harp sistemlerini kullanması nedeniyle tamamen felç olduğu da belirtilmişi.

Azerbaycan uçağının Kazakistan'da düşmesi

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.

Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.

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