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Dünya

Kazakistan ve Kırgızistan stratejik ortaklık ilişkilerini güçlendirme konusunda anlaştı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerini güçlendirme konusunda anlaştı.

Meiramgul Kussainova   | 02.03.2021
Kazakistan ve Kırgızistan stratejik ortaklık ilişkilerini güçlendirme konusunda anlaştı

Kazakistan

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, iki günlük resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Kazakistan'a geldi.

Caparov, Kazak mevkidaşı Tokayev tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da resmi törenle karşılandı.

Törenin ardından ikili ve heyetler arası müzakerelerde bulunan Tokayev ile Caparov, bölgesel ve uluslararası gündemin yanı sıra ticaret, ekonomi, yatırım, savunma, enerji, su kaynakları, gümrük, sağlık, eğitim ve kültürel alanları kapsayan ikili iş birliği konularını da görüştü.

Görüşmelerin ardından yayımlanan ortak bildiriye göre, iki ülke arasında karşılıklı güven ve eşitlik temelinde stratejik ortaklık ilişkilerinin güçlendirilmesi konusunda anlaşma sağlandı.

Kazakistan ile Kırgızistan sanayi, hidroelektrik, yakıt ve enerji kompleksi, yer altı kaynaklarının kullanımı, tarım, işleme sektörü, lojistik ve bankacılık alanlarında iş birliği projelerini uygulamaya başlayacak.

Orta Asya'da çevre, enerji güvenliği ve su kaynaklarının stratejik ortaklık çerçevesinde kullanımına yönelik karşılıklı iş birliği artacak.

Kültürel ilişkilerde etkileşimin sürdürülmesi amacıyla Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te ünlü Kazak şair Abay Kunanbayev'in, Nur Sultan'da ise Manas ve Cengiz Aytmatov'un anıtları dikilecek.

Ayrıca iki ülke yetkili bakanlıkları arasında Kazakistan'dan Kırgızistan'a askeri teknik yardım anlaşmasının yanı sıra elektrik ticareti gibi birçok alanda belgeler de imzalandı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile de ayrı ayrı görüştü.

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