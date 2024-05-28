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Dünya

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Hollanda Başbakanı Rutte'yi kabul etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, çalışma ziyareti kapsamında ülkesine gelen Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü.

Meiramgul Kussainova  | 28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Hollanda Başbakanı Rutte'yi kabul etti

Astana

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'daki görüşmede taraflar, siyasi, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda etkileşimi genişletme konularını ele aldı.

Tokayev, görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin dinamik şekilde geliştiğine dikkati çekerek, "Hollanda, ekonomimizin en büyük yatırımcısıdır. Doğrudan yatırım hacmi 120 milyar doları aştı. Ülkelerimiz büyük ölçekli ortak projeleri hayata geçiriyor." ifadelerini kullandı.

Rutte de Kazakistan'ın bölgesel ve uluslararası alandaki dengeli konumuna derin saygı duyduğunu belirtti.

Başbakan Rutte, Hollanda ile Kazakistan arasındaki ilişkileri yeni düzeye taşımak için tarım, yeşil enerji, su yönetimi alanında sahip oldukları tecrübe ve yenilikleri paylaşmaya hazır olduklarını kaydetti.

Görüşmede, enerji ve yatırım işbirliğinin yanı sıra ulaştırma, inovasyon, nükleer enerji, tarım, sağlık, iklim ve su kaynakları yönetimi alanlarındaki temasları güçlendirmenin yolları ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

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