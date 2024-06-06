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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Kassam Tugayları: İsrail sınırındaki "güvenlik çitini" aşarak ordu karargahına saldırı düzenledik

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail ile Gazze'yi ayıran "güvenlik çitini" aşarak İsrail ordusunun karargahına saldırı düzenlediğini duyurdu.

Iyad Nabolsi, Muhammed Emin Canik  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
Kassam Tugayları: İsrail sınırındaki "güvenlik çitini" aşarak ordu karargahına saldırı düzenledik

İstanbul

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yapılan açıklamada, Filistinli direnişçilerin saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Fazla ayrıntıya yer verilmeyen açıklamda, Kassam mensuplarının, Refah'ta Gazze-İsrail sınırındaki çitleri aşarak, İsrail ordusunun Refah'ta faaliyet gösteren birliğinin karargahına saldırdığı kaydedildi.

Refah'ın batısındaki bir tünelde 5 İsrail askeri öldürüldü

Kassam Tugaylarından yapılan diğer bir açıklamada, Refah'ın batısında Tel Zurub yakınlarındaki bir tünelde önceden kurulan bir bubi tuzağının patlatılması sonucu 5 İsrail askerinin öldüğü belirtildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde "Yasin 105" roketleriyle İsrail ordusuna ait 2 Merkava tipi tank ile "D9" askeri buldozerinin hedef alındığı kaydedildi.

Bureyc Mülteci Kampı'nda da İsrail askerlerinin havan topları ve ağır silahlarla hedef alındığı aktarıldı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberinde, Gazze'den atılan bir roketin İsrail'de açık araziye düştüğü, İsrail'in, Gazze Şeridi sınırındaki bölgelerde uyarı sirenlerinin çaldığı aktarıldı.

İsrail ordusu, "Gazze Şeridi'nden İsrail'e sızma girişiminde bulunduğu gerekçesiyle 3 Filistinlinin öldürüldüğünü ve silahlı kişilerle çatışma yaşandığını" duyurmuştu.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde kara saldırılarını genişleterek sürdürüyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 654 Filistinli öldürüldü, 83 bin 309 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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