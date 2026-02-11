Dolar
Kanada'da bir okul ve evde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

Kanada'nın British Columbia eyaletinde bir okul ve evde düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında saldırganın da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 27 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
Kanada'da bir okul ve evde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

Ankara

CBC'nin, Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) açıklamasına dayandırdığı haberine göre, eyaletin Tumbler Ridge bölgesindeki bir okulda silahlı saldırı meydana geldi.

Okuldaki saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de hastaneye nakledilirken yolda hayatını kaybetti.

RCMP birimleri, saldırıyla bağlantılı olduğuna inandığı, yakın bölgedeki bir evde 2 kişinin daha ölü bulunduğunu bildirdi.

Olayda, saldırgan olduğuna inanılan 1 kişinin de ölü bulunduğu aktarıldı.

Yaralıların durumuna yönelik açıklamada ise "2 kurban ciddi veya hayati tehlike arz eden yaralanmalarla hastaneye kaldırıldı. 25 kişi ise hayati tehlike arz etmeyen yaralanmalar nedeniyle yerel tıp merkezinde değerlendiriliyor. Kalan tüm öğrenciler ve personel güvenli bir şekilde tahliye edildi." ifadeleri kullanıldı.

Ölü bulunan saldırganın, "bölgedeki telefonlara gönderilen saldırı uyarısında belirtilen 'kahverengi saçlı, elbiseli bir kadın' şeklinde tanımlanan kişiyle aynı olduğu" doğrulandı.

Okuldaki yaklaşık 100 öğrenci ve personelin tamamının güvenli bir şekilde tahliye edildiği aktarıldı.

Tumbler Ridge bölgesindeki ilk ve orta okulların bu hafta tatil edilmesine karar verildiği duyuruldu.

Ülke tarihindeki en ölümcül ikinci okul saldırısı

British Columbia Başbakanı David Eby, olayı "trajedi" şeklinde nitelediği açıklamasında, "Kalplerimiz bu gece Tumbler Ridge'de, sevdiklerini kaybeden ailelerle birlikte." ifadesini kullandı.

Söz konusu saldırı, Aralık 1989'da Montreal kentinde "L'Ecole Polytechnique" okulunda 14 kişinin ölümüne yol açan saldırı sonrası, ülke tarihindeki en ölümcül ikinci okul saldırısı olarak kayda geçti.

Kanada'nın batısında, Rocky Dağları'nın eteklerinde yer alan 2 bin 400 nüfuslu Tumbler Ridge, ABD sınırına yaklaşık 680 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

