Dolar
43.62
Euro
51.46
Altın
4,870.23
ETH/USDT
1,926.10
BTC/USDT
65,958.00
BIST 100
13,516.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, dün oynanan Beşiktaş maçı sırasında tribünden düşerek hayatını kaybeden Harda Kaçmaz için düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
logo
Dünya

Kanada Başbakanı Carney: "Türkiye, NATO'nun hayati bir ortağı"

Kanada Başbakanı Mark Carney, Türkiye'yi NATO'nun "hayati bir ortağı" olarak nitelendirerek, iki ülke arasında ticari işbirliğinin derinleştirilmesi için "muazzam" fırsatlar bulunduğunu belirtti.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
Kanada Başbakanı Carney: "Türkiye, NATO'nun hayati bir ortağı"

Ankara

Carney, Ontario eyaletinin Vaughan kentinde düzenlenen basın toplantısında, Türkiye-Kanada ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye'nin NATO için önemini vurgulayan Carney, "Türkiye, NATO'nun hayati bir ortağı, dünyanın çok önemli ve bazen zorlu bir bölgesinde hayati ortak." dedi.

Carney, "Türkiye ile ticari ilişkilerimizi derinleştirmek için bir dizi fırsatımız var. New York'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu görüşmeleri başlattım. Savunma ve nükleer işbirliği gibi konuları da içerebilecek bu görüşmeleri sürdürmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu fırsatları "muazzam" olarak nitelendiren Carney, savunma ve nükleer alanları dahil iki ülke arasındaki işbirliğinin "oldukça geniş bir alana yayıldığına" dikkati çekti.

Türkiye ile Kanada arasındaki ekonomik işbirliğinin önemine de işaret eden Carney, "Türkiye, ileri imalat dahil olmak üzere küresel imalat sektöründe liderlerden biri ve şüphesiz işbirliği yapabileceğimiz alanlar var." değerlendirmesinde bulundu.

Carney, ayrıca, sıfır emisyonlu araç kullanımını artırmak amacıyla 2,3 milyar dolarlık yeni satın alma ve kiralama teşviklerini içeren ulusal otomotiv planını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül 2025’te Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) BM Genel Kurulu başta olmak üzere birçok toplantıya katılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüşmüştü.

İkili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye ve Kanada'nın önemli birer NATO müttefiki olarak Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğinde önemli role sahip olduğunu söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç'tan "deprem davalarına" ilişkin açıklama
Bakan Fidan: Felaketin ardından hayatın normale dönmesinde kısa sürede takdire şayan bir mesafe katedilmiştir
Muğla'da 24 saatte metrekareye 96,5 kilogram yağış düştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Kos'u kabul etti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Kanada Başbakanı Carney: "Türkiye, NATO'nun hayati bir ortağı"

Kanada Başbakanı Carney: "Türkiye, NATO'nun hayati bir ortağı"

ABD'den vatandaşlarına tekrar "İran'ı hemen terk edin" çağrısı

Mehmetçik, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu

Bakanlar, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

Bakanlar, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı
6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 6 Şubat depremlerinin 3. yılı dolayısıyla mesaj: Acınız acımız, yasınız yasımızdır

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 6 Şubat depremlerinin 3. yılı dolayısıyla mesaj: Acınız acımız, yasınız yasımızdır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet