Euro
9.93
Dolar
8.47
BIST 100
1,451.21
Altın
1,780.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan 200’ü aşkın Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait A400 M tipi nakliye uçağı Kabil'den havalandı
logo
Dünya

Kabil'deki 200’ü aşkın Türk vatandaşı için 'uçan kale' ile tahliye operasyonu

Afganistan'da bulunan 200’ü aşkın Türk vatandaşı, "uçan kale" olarak nitelendirilen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi nakliye uçağıyla Kabil'den ayrıldı.

Aykut Karadağ   | 18.08.2021
Kabil'deki 200’ü aşkın Türk vatandaşı için 'uçan kale' ile tahliye operasyonu

Kabil

Taliban'ın Kabil'de kontrolü sağlamasının ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan 200’ü aşkın Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait A400 M tipi nakliye uçağı Kabil'den havalandı.

Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kabil Uluslararası Havalimanı'ndaki güvenli bölgede bekleyen 200’ü aşkın Türk vatandaşı, "uçan kale" olarak nitelendirilen A400 M tipi nakliye uçağıyla Kabil Uluslararası Havalimanı'ndan ayrıldı.

Ülkede Türk vatandaşlarının tahliye çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken Kabil kent merkezinden havalimanındaki güvenli bölgeye getirilen ve nakil için bekleyen Türk vatandaşları, yaşadıkları süreci ve Kabil'deki son durumu AA muhabirine anlattı.


Taliban'ın Kabil'de kontrolü sağlamasının ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan 200’ü aşkın Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait A400 M tipi nakliye uçağı Kabil'den havalandı.

Hatay'dan 3 yıl önce geldiğini belirten Türk vatandaşı Nakimola Çolak, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde tercüman olarak görev yaptığını söyledi. Çolak, hiçbir problem yaşamadan Kabil Havalimanı'na ulaştıklarını anlattı.

"Her şey bir günde oldu"

Adının Kadir olduğunu ve Kabil'de 2 yıldır çalıştığını söyleyen bir başka Türk vatandaşı ise Kabil Havalimanı'nın güvenlik sistemlerinin bakım ve tamirini yaptığını anlattı. Türk vatandaşı, şunları anlattı:

"Çok hızlı gelişti her şey. Taliban'ın Kabil'e girmesi, her şey 1 günde oldu. Biz de hemen elçiliğimize ve Dışişlerine ulaştık. Şu anda güvendeyiz ve inşallah memleketimize uçacağız."

Afganistan'da 8 yıldır çalışan Ahmet Yılmaz, Türk askerine teşekkür ederek, "Askerimizden Allah razı olsun. Bize yardımcı oldular. Tahliye programına bizi de aldılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Muhterem Büyük ise İstanbul'dan geldiğini ve Herat şehrinde un fabrikası çalıştırdıklarını anlattı. Herat'a gidemediklerini ve 1 haftadır Kabil'de otelde kaldıklarını ifade eden Büyük, "Mecburen geri dönüyoruz. Allah büyüktür, ileride tekrar gelebiliriz." diye konuştu.

Ailesiyle birlikte uçağa bindiğini belirten bir vatandaş da "Türkiye devletine çok teşekkür ederiz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Paralimpik Oyunları öncesi Japonya'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı saptandı
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 396 bini geçti
Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı artıyor
Dünya genelinde 4 milyar 760 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
İsrail'de son 24 saatte 8 bine yakın Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Kabil'deki 200’ü aşkın Türk vatandaşı için 'uçan kale' ile tahliye operasyonu

Kabil'deki 200’ü aşkın Türk vatandaşı için 'uçan kale' ile tahliye operasyonu

Afganistan'da Taliban bayrak yürüyüşünde kalabalığın üzerine ateş açtı

Milli Savunma Bakanı Akar: Afganistan'da Mehmetçiğin güvenliği için her türlü tedbiri aldık

İngiltere'de savaş karşıtları ve Afganlar parlamento oturumu sırasında gösteri düzenledi

İngiltere'de savaş karşıtları ve Afganlar parlamento oturumu sırasında gösteri düzenledi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Afganistan'daki durumu görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Afganistan'daki durumu görüştü
Almanya vatandaşlarını Özbekistan üzerinden tahliye ediyor

Almanya vatandaşlarını Özbekistan üzerinden tahliye ediyor