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Dünya

Japonya'nın iktidardaki partisi LDP, 2009'dan beri ilk kez meclisteki çoğunluğu kaybetti

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partisi (LDP), 2009'dan beri ilk kez ulusal parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde (Şuugiin) çoğunluğu kaybetti.

Sercan İrkin, Dilara Karataş  | 28.10.2024 - Güncelleme : 28.10.2024
Japonya'nın iktidardaki partisi LDP, 2009'dan beri ilk kez meclisteki çoğunluğu kaybetti

İstanbul

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, erken genel seçimlerde, LDP ve koalisyon ortağı Komeito, 465 sandalyenin sadece 215'ini aldı.

Böylece, çoğunluğu elde edebilmek için 233 sandalyeye ulaşamayan LDP, 15 yıl sonra ilk kez meclisteki üstünlüğünü kaybetti.

Ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Partisi (CDPJ) ise 148 milletvekili çıkardı. Japonya Yenilik Partisi ise 38 sandalye ile mecliste en fazla çoğunluğa sahip 3. parti oldu.

LDP'nin seçim stratejisi şefi Şinjiro Koizumi ise seçimlerdeki yenilginin sorumluluğunu üstlenerek istifa etti.

Başbakan İşiba seçim sonuçlarını değerlendirdi

Başbakan İşiba Şigeru, başkent Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, seçim sonuçlarını "seçmenlerin verdiği ağır bir karar" şeklinde niteledi.

İşiba, bazı politik konularda muhalefet partileriyle müzakere etmeye istekli olduğunu ifade ederek, yeni kabinenin oluşturulmasında diğer partilerden destek alabileceğinin sinyalini verdi.

Partide kapsamlı bir reforma öncülük edeceğini açıklayan İşiba, Japonya'nın güvenlik ve ekonomik sorunlarına odaklanmaya devam edeceğini vurguladı.

Japonya'da halk, 1332 aday arasından 465 milletvekilinin belirleneceği erken genel seçimlerde oy kullanmak için dün sandık başına gitmişti.

İktidardaki LDP, parti içi skandal gölgesinde seçime katılırken ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Partisi ise LDP'ye karşı "artan hoşnutsuzluktan faydalanarak" Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etmek istiyordu.

Başbakan İşiba, dünkü açıklamasında, parti içi bağış fonu skandalının, dış politika, güvenlik politikaları ve sosyal güvenlik gibi diğer konuların önüne geçtiğini belirterek LDP'nin, siyaset ve para konusunda halkın güvenini kazanamadığını ve bunun, parti için en büyük darbe olduğunu ifade etmişti.

Eylülde LDP ve koalisyon ortağı Komeito lider değişikliğine gitmişti

Önceki Başbakan Kişida Fumio'nun, LDP içi bağış fonu skandalını gerekçe göstererek görevini bırakması sonrası LDP'nin 27 Eylül'deki kongresinde İşiba Şigeru, partinin yeni lideri seçilmişti.

LDP'nin koalisyon ortağı Komeito, 15 yıl sonra ilk kez genel başkan değişikliği yapmıştı. Parti Genel Sekreteri İşii Keiiçi, girdiği tek adaylı seçimde yeni lider olmuştu.

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