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Dünya

Japonya'nın en büyük oyun ve oyuncak ticaret fuarı başkent Tokyo'da başladı

Japonya'nın en büyük oyun ve oyuncak ticaret fuarı "Uluslararası Tokyo Oyuncak Gösterisi 2023" Tokyo'da başladı.

Ahmet Furkan Mercan  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
Japonya'nın en büyük oyun ve oyuncak ticaret fuarı başkent Tokyo'da başladı Fotoğraf: David Mareuil/AA

Tokyo

Başkentin Koto ilçesindeki "Big Sight" uluslararası sergi salonunda kapılarını açan fuara, Japonya'nın yanı sıra yurt dışından toplam 150 firma iştirak ediyor.

Ziyaretçiler bebek, tren ve otomobil, pelüş, film ve çizgi karakter, elektronik, teknik, ahşap, doğal ve promosyon gibi alanlarda yeni oyuncak tasarımlarını görme fırsatı bulacak.

Fuarda, çocuk dünyasına hitap eden festival ve parti malzemelerinden okul araç gereçlerine, zeka geliştirici oyunlardan spor ve dış mekan ürünlerine, hobi malzemelerinden lisanslı ürünlere 35 bini aşkın ürün sergileniyor.

8-9 Haziran olmak üzere ilk iki günü uluslararası basın ve oyun endüstrisi temsilcilerine özel gerçekleştirilecek fuar, 10-11 Haziran'da tüm ziyaretçilere açılacak.

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