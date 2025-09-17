Dolar
Dünya

Japonya'da iki F-35, ülkenin kuzeydoğusuna acil iniş yaptı

Japonya'da Hava Öz Savunma Kuvvetlerine (ASDF) ait iki F-35 savaş uçağının ülkenin kuzeydoğusuna acil iniş yaptığı bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan  | 17.09.2025 - Güncelleme : 17.09.2025
Japonya'da iki F-35, ülkenin kuzeydoğusuna acil iniş yaptı

Ankara

Sankei gazetesinin haberine göre, ASDF'ye ait iki F-35 savaş uçağı, ülkenin kuzeydoğusundaki Aomori Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Yerel saatle 12.44 ve 12.59'da peş peşe gerçekleşen acil inişler sonrası havalimanı pisti ile park alanlarını bağlayan geçitler geçici olarak kapandı.

Aomori Eyalet Valiliğinin açıklamasına göre, acil iniş sonrası uçaklarda hasar saptanmadı.

Pistin kapanması sebebiyle bazı yerel hava yolu seferlerinde gecikmeler yaşandı.

Yetkililer, savaş uçaklarının Aomori eyaletindeki Misawa Hava Üssü'ne bağlı olduğunu aktardı.

Asahi gazetesinin haberine göre, uçakların, mekanik arıza kaynaklı acil iniş yaptığı tahmin ediliyor.

