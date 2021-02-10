Euro
8.56
Dolar
7.06
BIST 100
1,544.05
Altın
1,836.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Japonya'dan, Çin'in sahil güvenliğine yabancı gemileri vurabilme yetkisi veren yasaya tepki

Japonya Savunma Bakanı Kişi, yasanın uygulanmasına ilişkin ülkesinin "ciddi seviyede endişeler" taşıdığını belirtti.

Ahmet Furkan Mercan   | 10.02.2021
Japonya'dan, Çin'in sahil güvenliğine yabancı gemileri vurabilme yetkisi veren yasaya tepki

Tokyo

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, Çin'in sahil güvenliğine yabancı gemileri vurabilme yetkisi veren yasasını "mutlak surette kabul edilemez" olarak niteledi.

ABD’nin Tokyo Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Joseph Young’ı kabulünün basına açık kısmında bir açıklama yapan Kişi, Çin'in sahil güvenliğine yabancı gemileri vurabilme yetkisi veren yasasına tepki gösterdi.

Şubat başında yürürlüğe giren yasayı "mutlak surette kabul edilemez" şeklinde niteleyen Bakan Kişi, yasanın uygulanmasına ilişkin ülkesinin "ciddi seviyede endişeler" taşıdığını belirtti.

Başbakan Suga, meclis oturumundaki konuşmasında, yasanın uygulanmasının Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi'nde tansiyonu yükseltmesine "müsamaha gösterilmeyeceğini" kaydetmişti.

Suga, "Yasa uluslararası hukukun aksine olacak şekilde işletilmemeli ve Japonya dahil ilgili ülkelerin yasal menfaatlerine zarar vermemelidir." demişti.

Silah kullanma yetkisi

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesinde 22 Ocak'ta onaylanan ve 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun, Çin sahil güvenliğine, Çin'e ait olduğu iddia ettiği sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veriyor.

Kyodo ajansının haberinde, kanunun, Çin'e Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında seyreden Japon gemilerini hedef alabilme yetkisi tanıdığı belirtildi.

Biden ve Austin'den Japonya'ya destek

ABD Başkanı Joe Biden ile 12 Kasım 2020'de telefonda görüşen Japonya Başbakanı Suga, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'na yönelik destek sözü almıştı.

Suga, basın açıklamasında, Biden'a, "Bölgesel barış ve refahın sağlanmasında, Japonya-ABD ittifakı vazgeçilmezdir ve güçlendirilmelidir." sözlerini aktarmıştı.

ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile ocak sonunda gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrası basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, "Güney ve Doğu Çin Denizi'nde statükoyu değiştirecek tek taraflı teşebbüslerin karşısında durulmasında anlaştık." ifadesini kullanmıştı.

Kişi, Senkaku Adaları'nın, "Japonya'ya silahlı saldırı olması halinde ABD'nin koruması şartını içeren" ABD-Japonya ikili güvenlik anlaşmasının 5. maddesi kapsamında yer aldığı konusunun yeniden teyit edildiğini söylemişti.

Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Peru'da ilk koronavirüs aşısı bir doktora yapıldı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Yunanistan'ın başkenti Atina ve Pire'de 'sert kapanmaya' gidiliyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92 bini aştı

Benzer haberler

Nissan mali yıl net kar kaybı beklentisini düşürdü

Nissan mali yıl net kar kaybı beklentisini düşürdü

Japonya'dan, Çin'in sahil güvenliğine yabancı gemileri vurabilme yetkisi veren yasaya tepki

ABD Senatosu 'Trump'ın azil istemiyle yargılanmasını' anayasal buldu

ABD'nin Minnesota eyaletinde sağlık kliniğine silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı

ABD'nin Minnesota eyaletinde sağlık kliniğine silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı
ABD, 'Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan sızmış olamayacağını' belirten DSÖ raporunu detaylı inceleyecek

ABD, 'Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan sızmış olamayacağını' belirten DSÖ raporunu detaylı inceleyecek
Çin, ABD uçak gemilerinin Güney Çin Denizi'nde tatbikat yapmasına tepki gösterdi

Çin, ABD uçak gemilerinin Güney Çin Denizi'nde tatbikat yapmasına tepki gösterdi