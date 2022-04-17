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Dünya

Japonya'da Kovid-19 salgını vakalardaki düşüşün ardından yeni safhaya girdi

Japonya'da hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti Başkanı Omi Şigeru, ülkesinde salgının vakalardaki düşüşle "yeni safhaya girdiğini" belirterek, sosyal ve ekonomik faaliyetlerin "tamamıyla durdurulmamasına" ihtiyaç olmadığını söyledi.

Ahmet Furkan Mercan   | 17.04.2022
Japonya'da Kovid-19 salgını vakalardaki düşüşün ardından yeni safhaya girdi

Tokyo

Japonya geneli 29 Nisan-6 Mayıs'ta yaşanacak "Oogon Şuukan" (Altın Hafta) tatili öncesinde Kyodo ajansına verdiği röportajda Omi, düşen vaka oranları sonrası salgının ülkesinde "yeni safhaya girdiğini" ifade etti.

Omi, yeni dönemde, önceki olağanüstü hal benzeri okul ve AVM gibi yerlerin geçici kapatılması ya da ülke genelinde sosyal ve ekonomik faaliyetlerin "tamamıyla durdurulmasına ihtiyaç olmadığını" belirtti.

Geçen iki yıl zarfında halkın virüsle baş etmeyi öğrendiğini savunan Omi, "Vaka seyri genç kesimden yaşlı nüfusa doğru yöneliyor." diyerek, tatil periyodunda "vaka artışı ihtimaline" karşı önlemlerin artırılmasını talep etti.

Öte yandan Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı geçen hafta, halkın yüzde 45'ten fazlasının 3. doz Kovid-19 aşısını yaptırdığını açıklamıştı.

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