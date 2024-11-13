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Dünya

Japonya'da arızalanan Onagawa Nükleer Santrali yeniden faaliyete başladı

Japonya'nın Miyagi vilayetindeki Onagawa Nükleer Santrali'nin faaliyetlerine, yaşanan arıza nedeniyle verilen ara sonrası yeniden başladığı bildirildi.

Murat Karadağ  | 13.11.2024 - Güncelleme : 13.11.2024
Japonya'da arızalanan Onagawa Nükleer Santrali yeniden faaliyete başladı

Ankara

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Japonya'nın doğusunda Mart 2011'de yaşanan yıkıcı deprem ve tsunaminin ardından açılmasına izin verilen Onagawa Nükleer Santrali'nin 2 numaralı reaktörü, bugün yeniden faaliyete başladı.

Santralin işletmecisi Tohoku Electric Power firmasınca yapılan açıklamada, geçen ay faaliyete başlayan ve kasımın başında bir aksamındaki arıza nedeniyle durdurulan reaktörün yeniden çalıştırıldığını duyurdu.

Cihazları reaktöre göndermek için tasarlanmış bir tüpteki somunun, mayıs ayındaki değişim sırasında yeterince sıkılmadığının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, sorunun giderildiği ve reaktörün bu hafta içerisinde enerji üretim safhasına geçeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Santralin, ticari faaliyetlerine aralıkta başlayacağı bilgisi paylaşıldı.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi, sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nin kuzeyindeki Onagawa Nükleer Santrali de güvenlik nedeniyle kapatılmıştı. Japon hükümeti tarafından nükleer santral işletmeciliği konusunda getirilen güvenlik tedbirleri kapsamında Şubat 2020'de çalışma izni alan santralin 2 nolu reaktörü geçen ay faaliyete başlamıştı.

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