Dolar
17.94
Euro
18.37
Altın
1,765.00
ETH/USDT
1,682.40
BTC/USDT
23,219.00
BIST 100
2,621.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası’nda gündeme ilişkin soruları cevaplıyor. Odesa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk gemi yola çıktı.
logo
Dünya

Japonya'da Abe suikastının ardından kamuoyunun hükümete güveninde hızlı düşüş

Japonya'da eski Başbakan Şinzo Abe'ye düzenlenen suikastın ardından, hükümete kamuoyu güveninin düştüğü belirlendi.

Büşra Selvi Öğütcen   | 01.08.2022
Japonya'da Abe suikastının ardından kamuoyunun hükümete güveninde hızlı düşüş

Ankara

Kyodo ajansı, eski Başbakan Şinzo Abe'nin 8 Temmuz'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiği Japonya'da seçmenlerle, telefon aracılığıyla anket çalışması yaptı.

Suikastın ardından ortaya çıkan siyasiler ile Moon Tarikatı arasındaki ilişki iddiaları, Abe için resmi cenaze töreni düzenlenmesi ve artan Kovid-19 vakaları anket sonuçlarında belirleyici oldu.

Anket sonuçları, Başbakan Fumio Kişida hükümetine olan kamuoyu güveninin azaldığını gösterdi.

Hükümete olan kamuoyu güveni en az 12 puan düşerek yüzde 51 seviyelerinde oldu. Böylelikle Ekim 2021'de göreve gelen Kişida yönetimi, bu konuda şimdiye kadarki en düşük oranı gördü.

Bu arada muhalefet, öldürülen eski Başbakan Abe'ye resmi cenaze töreni yapılmasıyla ilgili yasal bir hüküm olmadığını savunurken, katılımcıların yüzde 53,3'ü de bu törene karşı çıktı.

Abe'ye resmi cenaze töreninin yapılıp yapılmayacağına dair kararın Mecliste tartışılmasını destekleyenler ise yüzde 61,9 olarak belirlendi.

Ankete katılanların yüzde 80,6'sı da siyasilerin Moon Tarikatı ile ilişkileri olup olmadığına açıklık kazandırmasını istiyor.

Kovid-19 vakalarının arttığı ülkede, hükümetin salgınla mücadelesine verilen destek 7,7 puan azalarak yüzde 53,3'e düştü.

Japonya'da birkaç hafta önce yapılan anketin sonucuna göre, hükümete kamuoyu güveni yüzde 63,2 iken Kovid-19 ile mücadelesinde hükümete güvenenler yüzde 61'di.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT'in operasyonuyla PKK/YPG'nin sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi Arman etkisiz hale getirildi
CANLI: Milli Savunma Bakanı Akar, AA Editör Masası'na konuk oluyor
25 çocuk görüşme merkezi daha hizmete girdi
Burdur'daki orman yangını kontrol altına alındı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Japonya'da Abe suikastının ardından kamuoyunun hükümete güveninde hızlı düşüş

Japonya'da Abe suikastının ardından kamuoyunun hükümete güveninde hızlı düşüş

Pelosi'nin Pasifik ülkelerini ziyaretine ilişkin açıklamada Tayvan'ın adı anılmadı

Japonya'da Abe suikastıyla gündeme gelen Moon Tarikatı ile siyasilerin ilişkileri tartışılıyor

Türk yüzücünün 'Oceans Seven' hayalini köpek balıkları engelledi

Türk yüzücünün 'Oceans Seven' hayalini köpek balıkları engelledi
Japon yetkililer, bölgesel savunma gündemiyle Tayvan'ı ziyaret etti

Japon yetkililer, bölgesel savunma gündemiyle Tayvan'ı ziyaret etti
Japonya'da nükleer santrallerden daha fazla yararlanılması gündemde

Japonya'da nükleer santrallerden daha fazla yararlanılması gündemde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet