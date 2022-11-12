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Dünya

Japonya "Hint-Pasifik'e ASEAN Bakış Açısı" ile bölgesel işbirliğini güçlendirecek

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, "Hint-Pasifik'e ASEAN Bakış Açısı" kapsamında deniz işbirliği ile altyapı alanlarındaki işbirliğini güçlendireceklerini belirtti.

Ahmet Furkan Mercan   | 12.11.2022
Japonya "Hint-Pasifik'e ASEAN Bakış Açısı" ile bölgesel işbirliğini güçlendirecek

Tokyo/Phnom Penh

Kamboçya'da düzenlenen ASEAN 2022 Zirvesi kapsamında Japonya ve Çin başbakanları ile Güney Kore Devlet Başkanı'nın katılımıyla ASEAN+3 çerçeve görüşmesi yapıldı.

Liderliğini Kamboçya Başbakanı Hun Sen'in yaptığı görüşmeye, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Çin Başbakanı Li Kıçiang ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol katıldı.

Kişida, yaklaşık 90 dakika süren görüşmede ülkesinin, "Hint-Pasifik'e ASEAN Bakış Açısı" vizyonunu desteklediğini ve bölgesel ortaklarıyla işbirliğini artıracağını söyledi.

Bölgede "uluslararası hukuk ve şeffaflığa saygıyı" savunan vizyon kapsamında Kişida, Japonya'nın deniz işbirliği ve yüksek kaliteli altyapı alanlarında işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu açıkladı.

Japonya Başbakanı Kişida, 25. yılına ulaşan ASEAN+3 çerçevesinin finansal işbirliği, gıda güvenliği ve Kovid-19 gibi çeşitli krizlere müdahalede başarılı sonuçlar elde ettiğine dikkati çekti.

Gelecek yıl hizmete girmesi planlanan "ASEAN+3 İşbirliği Çalışma Planı" kapsamında Kişida, yapının hedef odaklarının dijital ekonomi ve dirençli tarıma yöneleceğini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna saldırılarını kınayan Japon Başbakan, Asya'da statükonun tek taraflı ve güç kullanılarak değiştirilmesine hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceğini dile getirdi.

Kuzey Kore'nin tehditkar füze denemelerini "uluslararası topluma açık ve ciddi bir tehdit" olarak niteleyen Kişida, Birleşmiş Milletlerin (BM) Kuzey Kore'ye karşı yaptırımlarının tam uygulanmasını istedi.

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