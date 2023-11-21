Dolar
28.80
Euro
31.56
Altın
1,991.58
ETH/USDT
2,010.00
BTC/USDT
37,293.00
BIST 100
7,946.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Japonya, Gazze'deki insani krize çözüm için acil eyleme geçilmesi çağrısını yineledi

Japonya hükümeti, İsrail'in yoğun saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'ndeki insani krize çözüm amacıyla gıda, su, tıbbi bakım ve yakıta engelsiz erişimin sağlanması için acil eyleme geçilmesi çağrısını yineledi.

Ahmet Furkan Mercan  | 21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
Japonya, Gazze'deki insani krize çözüm için acil eyleme geçilmesi çağrısını yineledi

Tokyo

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, başkent Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, bu ay içinde kentte gerçekleştirilen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Gazze Şeridi'ne yönelik yapılan çağrıları anımsattı.

Gazze'deki insani krize çözüm amacıyla gıda, su, tıbbi bakım ve yakıta engelsiz erişimin sağlanması için acil eyleme geçilmesi çağrısını yineleyen Kamikawa, ilgili tüm tarafların uluslararası hukuka uygun davranması gerektiğini belirtti.

Kamikawa, söz konusu çağrının, "insani yardımın engellenmeden sağlanması için acil eyleme geçilmesi, insani yardımların kolaylaştırılması için (çatışmalara) insani bir ara verilmesi ve bir insani koridor oluşturmayı" kapsadığını söyledi.

Gazze'de gidişatın anbean değiştiğini belirten Japon Bakan, G7 üyeleri ve uluslararası kuruluşlarla güçlü iletişimi sürdüreceklerini ve bölgede insani durumun iyileştirilmesine yönelik diplomatik çabaları ısrarla sürdüreceklerini bildirdi.


Fotoğraf: Ahmet Furkan Mercan/AA

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 66, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bin 600'ü çocuk ve 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 217 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu öldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Göç İdaresi Başkanlığına bağlı "Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü" kuruldu
Ardahan, Göle ve Hanak'ta köy okulları, Çıldır'da ise tüm okullara bir gün ara verildi
Karla kaplanan Safranbolu Sarıçiçek Yaylası havadan görüntülendi
Ankara'da terör örgütleri DHKP/C ve TKP/ML'ye yönelik soruşturmalarda 18 gözaltı kararı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

İsrail, Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir okulu ve dokuz evi vurdu

İsrail, Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir okulu ve dokuz evi vurdu

Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 68'e yükseldi

Japonya, Gazze'deki insani krize çözüm için acil eyleme geçilmesi çağrısını yineledi

İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırılarında 17 kişi hayatını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırılarında 17 kişi hayatını kaybetti
Pakistan Başbakanı Kakar: Gazze'de çocukların Holokost'una tanık oluyoruz

Pakistan Başbakanı Kakar: Gazze'de çocukların Holokost'una tanık oluyoruz
Belçika ve İspanya başbakanları Gazze için Orta Doğu'ya gidiyor

Belçika ve İspanya başbakanları Gazze için Orta Doğu'ya gidiyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet