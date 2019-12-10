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İzmir'de FETÖ'den aranan 55 kişi asayiş uygulamasında yakalandı

İzmir'de bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında yakalanan 407 kişiden 55'inin FETÖ soruşturması kapsamında arandığı ortaya çıktı.

Mustafa Güngör   | 10.12.2019
İzmir'de FETÖ'den aranan 55 kişi asayiş uygulamasında yakalandı

İzmir

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 2-8 Aralık 2019'da kent genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda, 472 araç ile 232 motosiklet kontrol edildi, 19 bin 640 kişinin GBT sorgusu yapıldı.

Uygulamalarda yakalanan ve değişik suçlardan arandıkları belirlenen 407 kişi, adli mercilere sevk edildi.

Yakalananlar arasında bulunan 55 kişinin FETÖ soruşturmaları kapsamında arandığı belirlendi.

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