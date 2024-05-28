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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İzlanda'dan İsrail'e Uluslararası Adalet Divanının kararlarına uyma çağrısı

İzlanda Dışişleri Bakanı Thordis Kolbrun Reykfjörd Gylfadottir, İsrail'e Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararlarına uyma çağrısı yaptı.

Ayşe İrem Tiryaki  | 28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
İzlanda'dan İsrail'e Uluslararası Adalet Divanının kararlarına uyma çağrısı

Ankara

İzlanda Dışişleri Bakanı Gylfadottir, AA muhabirine, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Refah'ta ciddi sivil kayıplar yaşandığına dair haberler karşısında dehşete düştüğünü" söyleyen Gylfadottir, "İntikam ve şiddet döngüsünden sorumlu olanlar ayrıca barış ve istikrar arayışına girme gücüne sahiptir." dedi.

Gylfadottir, "UAD kararlarına uyulması, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve tüm tarafların derhal müzakerelere dönmesi çağrısında bulunuyoruz. Hemen bir ateşkese ihtiyacımız var." ifadelerini kulandı.

UAD'de İsrail aleyhine açılan soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı.

Güney Afrika'nın, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle ihtiyati tedbir talep ettiği Divan, 26 Ocak'taki kararında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına ve Gazze'de ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına hükmetmişti.

Güney Afrika'nın 6 Mart'ta Gazze'de baş gösteren kıtlık nedeniyle yaptığı ek tedbir başvurusunu kabul eden Divan, 28 Mart'ta İsrail aleyhine özellikle insani yardımların Filistinlilere ulaşmasını sağlaması için ek tedbirleri karara bağlamıştı.

Güney Afrika'nın, 10 Mayıs'ta Gazze'deki durumun telafisi mümkün olmayacak derecede kötüleştiği gerekçesiyle üçüncü kez yaptığı ek tedbir başvurusuna ilişkin olarak Divan, 24 Mayıs'taki tedbir kararında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

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