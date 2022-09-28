Dolar
18.52
Euro
18.01
Altın
1,659.88
ETH/USDT
1,325.40
BTC/USDT
19,481.00
BIST 100
3,198.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İtalya'nın gaz stoklarının doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani, ülkesinin doğal gaz stoklama konusunda sonbahar sonu için belirlediği yüzde 90'lık gaz stoku hedefine erken ulaştığını bildirdi.

Barış Seçkin   | 28.09.2022
İtalya'nın gaz stoklarının doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

Roma

Bakan Cingolani, yaptığı açıklamada, doğal gaz stoklarının doluluk oranının sonbahar sonunda yüzde 90 olması hedefinin benimsendiğini hatırlatarak bugün itibarıyla bu hedefe ulaştıklarını, ilgili şirketler ve hükümetin yoğun çalışmalar neticesinde bu sonucun kaydedildiğini ifade etti.

Cingolani, "Bu sonuç, gelecek haftalarda üzerinde çalışacağımız daha iddialı bir hedef belirlememize yol açıyor. İlerleyen haftalarda hedefimiz yüzde 92-93'lük bir doluluk oranına ulaşmak, böylece kış dönemindeki tüketimin maksimum seviyeye çıkması halinde gerekli esnekliği garanti edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Başbakan Mario Draghi de daha önce yaptığı açıklamalarda gaz ve diğer enerji kaynaklarının "sürdürülemez" maliyetlere ulaştığına dikkati çekmiş ve İtalya'nın ulusal ve Avrupa düzeyinde tavan fiyat talebini yinelemişti.

İtalya, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı savaşın ardından Rus gazına olan bağımlılığını azaltmak için gaz tedarikçisi başka ülkelerle temaslarını sıklaştırmış ve Cezayir, Angola gibi ülkelerle bazı anlaşmalar imzalamıştı.

İtalya'nın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bugüne kadar, Rus gazına olan bağımlılığını yüzde 40'tan yüzde 25'e kadar düşürdüğü belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'dan beklentimiz Yunanistan'ı yanlış hesaplara sokmaması
MGK Bildirisinden: Adaların silahlandırılmasında Yunanistan'ı teşvik eden çevreler aklıselime davet edilmiştir
Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde yangın çıktı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü kabul etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, Ardahan'da depremden etkilenen vatandaşlara destek

Benzer haberler

İsveç, Kuzey Akım gaz sızıntıları ile ilgili soruşturma başlattı

İsveç, Kuzey Akım gaz sızıntıları ile ilgili soruşturma başlattı

İtalya'nın gaz stoklarının doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

Rusya’nın doğal gaz üretimi düştü, petrol üretimi arttı

İtalya Serie A'da ilk kez kadın hakem görev yapacak

İtalya Serie A'da ilk kez kadın hakem görev yapacak
Finlandiya, boru hatlarındaki sızıntılar hakkında İskandinav komşuları ile görüştü

Finlandiya, boru hatlarındaki sızıntılar hakkında İskandinav komşuları ile görüştü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Hazar'ın doğusunu ve batısını birleştirmeliyiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Hazar'ın doğusunu ve batısını birleştirmeliyiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet