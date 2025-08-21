Dolar
Ekonomi

Karadeniz'deki keşfin 5. yılında 4 milyon hanenin gaz ihtiyacı karşılanıyor

Bakan Bayraktar, 5 yıl önce bugün Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin yapıldığını anımsatarak, "Bu keşif, enerji alanındaki arama ve üretim faaliyetlerimiz için yeni ufukların kapısını araladı." ifadesini kullandı.

Başak Erkalan  | 21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
Karadeniz'deki keşfin 5. yılında 4 milyon hanenin gaz ihtiyacı karşılanıyor

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye, tarihinin en büyük gaz keşfi olan Karadeniz'deki müjdenin 5'inci yılını geride bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Ağustos 2020'de "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda." ifadeleriyle müjdelediği keşfin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sakarya Gaz Sahası'nda üretim için düğmeye bastı.

Zonguldak'ın 170 kilometre açığında ve 2 bin 200 metre derinlikte bulunan gazın karaya getirilmesi için 170 kilometre uzunluğunda ve 16 inç çapında boru hattı inşa edildi. Yerli gaz, 20 Nisan 2023'te karaya ulaştırıldı.

Faz-1 çalışmaları kapsamında Sakarya Gaz Sahası'ndaki 12 kuyudan üretim yapılıyor. Günlük üretimin 9,5 milyon metreküp olduğu sahadan bugüne kadar toplam yaklaşık 4 milyar metreküp üretim gerçekleştirildi.

Osman Gazi üretimi katlayacak

Üretimin artırılması için yapılan Faz-2 çalışmalarında Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, önemli bir görev üstlenmeye hazırlanıyor. Faz-2 kapsamında üretilecek doğal gaz, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformunda işlenecek. Osman Gazi'de işlenecek ve karaya taşınacak gaz ile mevcut üretim kapasitesi ikiye katlanarak günde 20 milyon metreküpe çıkarılacak.

Faz-3 çalışmaları kapsamında üretilecek gazın da 2028'te devre alınması beklenen ikinci yüzer üretim platformu tarafından işlenmesi planlanıyor. Yeni platformun devreye alınması ile Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretim kapasitesi, günlük 40 milyon metreküpe çıkarılacak.

Sakarya Gaz Sahası'nda yürütülen operasyonlar, Fatih, Kanuni, Yavuz ve Abdülhamid Han sondaj gemileri ile kesintisiz olarak devam ediyor. Enerji filosuna yeni katılan 5'inci ve 6'ncı sondaj gemilerinden birinin 2026 yılı içinde Karadeniz'deki arama ve üretim faaliyetlerine katılması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bayraktar, "Mavi Vatan'da yazdığımız destanın bir nişanesi olan bu keşif, enerji alanındaki arama ve üretim faaliyetlerimiz için yeni ufukların kapısını araladı. Aradan geçen 5 yıllık süreçte arama ve üretim kabiliyetimiz, çok önemli bir noktaya ulaştı. Bundan sonra da durmaksızın çalışacak, kendi enerjimizi aramaya ve üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmaların devam ettiğini belirten Bayraktar, "Şu anda Türkiye'de 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor. 2028 hedefimiz, bunu 4 katına çıkararak yerli gazımızı 16 milyon haneye ulaştırmak." değerlendirmesinde bulundu.

