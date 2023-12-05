İtalyan televizyonu Gazze'de öldürülen gazetecileri AA kameramanı Muntasır es-Savvaf üzerinden ele aldı
İtalyan devlet televizyonu RAI 3, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında ölen gazetecileri, 1 Aralık'taki hava saldırısında vefat eden AA kameramanı Muntasır es-Savvaf üzerinden ele aldı.
Roma
RAI 3'ün haber programı TG3, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında 50’den fazla Filistinli gazetecinin hayatını kaybettiğini belirterek, sahadaki muhabiri Lucia Goracci'nin haberini ve AA Kudüs Muhabiri Enes Canlı ile yapılan röportajı yayınladı.
- AA kameramanı Muntasır es-Savvaf, İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti
- AA kameramanı Muntasır'ın İsrail'in hava saldırısında vefatı uluslararası basında yankı buldu
Söz konusu haberde, Muntasır es-Savvaf'ın Anadolu Ajansına çalıştığı ve Gazze'de insani aranın son ermesinden sonraki ilk saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi.
AA muhabiri Enes Canlı, TG 3'e yaptığı açıklamada, yakından çalıştıkları es-Savvaf'ın bisikletiyle hemen hemen her yere koşturduğunu ve çok sıkı çalıştığını anlatarak, "Bir saldırıda zaten yara almış ve bir gözü kapalı şekildeydi. Bana ‘Bir kameramanın, bir gözünün olmaması ne anlama geliyor, biliyor musun?’ diye sormuştu." dedi.
Canlı, es-Savvaf ile son konuşmalarından biri sırasında kendisinin Filistinli bazı esirlerin serbest bırakılmasını takip ettiğini aktarırken, "O bana ateşkesi sordu. Ona yalan söylemek istemedim. Ona yarın (ABD Dışişleri Bakanı Anthony) Blinken geliyor dedim. O bana, 'onun savaşın durabileceğine inanıyor musun?' diye sordu. Ama kendisine ümit veremedim." ifadelerini kullandı.
Canlı, "Ben kamera önündeyim, işimi yapıyorum ve bu bitmemeli." dedi.
Haberde ayrıca 22 Ekim 2023’teki hava saldırısı sırasında hayatını kaybeden ve genellikle Fransız basını ile çalışan Filistinli basın mensubu Ruşdi Sarrac'ın durumuna da değinildi.
Sarrac'ın çalışmalarında Gazze'yi farklı şekilde aktarmaya çalıştığı ifade edildi.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 78, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.
Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 899’a yükseldi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 260 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı.
Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 89 Hizbullah mensubu öldü.
Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.
İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.
İsrail ordusu ,1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.