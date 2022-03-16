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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

İtalyan Bakan Di Maio: Ordumuz hazırlandı ama savaş istemiyoruz

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Ukrayna-Rusya savaşına yönelik diplomatik eylemlerinin sürdüğünü, bununla beraber ordularının diğer ordular gibi hazır olduğunu ancak kesinlikle savaş istemediklerini söyledi.

Barış Seçkin   | 16.03.2022
İtalyan Bakan Di Maio: Ordumuz hazırlandı ama savaş istemiyoruz

Roma

Di Maio, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş ve gelişmelere ilişkin La7 kanalına değerlendirmelerde bulundu.

İtalya Dışişleri Bakanı, "Ordumuz diğer tüm ordular gibi hazırlandı ama biz kesinlikle savaş istemiyoruz. İtalya, Ukrayna'da uçuşa yasak bölgeye karşı çünkü bu, savaş uçaklarımızın savaşması ve 3. Dünya Savaşı’nın çıkması anlamına gelir." ifadesini kullandı.

Di Maio, İtalyan askerlerini Ukrayna'ya gönderemeyeceklerini ama Ukraynalıları desteklediklerini kaydetti.

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı kasıtlı bir biçimde işgal ettiğini" vurgulayan Di Maio, Rus liderin bu şekilde Rusya ekonomisine de zarar verdiğinin altını çizdi.

Di Maio, Rusya ekonomisinin ciddi kayıplar yaşayacağına dair tahminler olduğunu, bunların Rusya'ya uyguladıkları AB’nin yaptırımlarından kaynaklandığını aktararak, şöyle devam etti:

"Diplomatik eylemlerimiz durmadan sürüyor. Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ki kendisiyle geçen cuma Antalya'da görüştüm. O bugün Moskova'da, (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron, tüm Avrupa ülkeleri adına çalışıyor. Putin'i masada bir anlaşmaya getirmeliyiz."

Di Maio, Kiev'in barışa hazır olduğunu fakat Moskova'nın bundan kaçtığını kaydetti.

İtalyan basınındaki haberlerde, İtalyan ordusunda izinlerin iptal edilmesi ve harbe hazırlık başta olmak üzere eğitim faaliyetlerin artırılmasına ilişkin birliklere bildirimler yapıldığı belirtildi.

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