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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İtalya'da öğrencilerden, üniversitelerine İsrail'le anlaşmaları durdurması çağrısı

İtalya'nın başkenti Roma'da, ülkenin önde gelen yükseköğretim kurumlarından Sapienza Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, Gazze’ye yönelik saldırılardan ötürü okullarının İsrail ile devam eden işbirliği anlaşmalarını durdurması talebiyle eylem yaptı.

Barış Seçkin  | 26.03.2024 - Güncelleme : 26.03.2024
İtalya'da öğrencilerden, üniversitelerine İsrail'le anlaşmaları durdurması çağrısı

Roma

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, bir grup öğrenci, okullarının İsrail ile olan eğitim anlaşmalarını ve Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek, aynı zamanda Filistin’e destek vermek için Sapienza Üniversitesi'nin rektörlük binası önünde toplandı.

Okullarının İsrail'le "suç ortaklığı" içinde olduğunu belirten öğrenciler, İsrail ile daha fazla işbirliği yapılmamasını istedi. Öğrenciler, üniversite senatosunun da bu yönde karar almasını beklediklerini dile getirdi.

Filistin bayrağı açan öğrenciler, sık sık "Utanın", "Hepimiz antisiyonistiz" şeklinde slogan attı ve Sapienza Üniversitesi Rektörü Profesör Antonella Polimeni'yi protesto etti.

Öğrencilerin protestosu sırasında güvenlik güçleriyle zaman zaman tansiyon yükseldi ve kısa süreli arbedeler yaşandı. Bazı öğrenciler, güvenlik güçlerinin kendilerini darbettiğini belirtti.

Bir grup öğrenci de üniversite yerleşkesi dışında protesto eylemi yaparken polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Sağ koalisyon iktidarının üniversitelerden sorumlu bakanı Anna Maria Bernini, öğrencilerin Sapienza Üniversitesi rektörlük binasını işgal ettiğini, bunun "barışçıl protestonun ötesine geçen utanç verici eylem" olduğunu söyledi.

Rektör Polimeni de öğrencilerin rektörlüğü "işgal" girişimini en sert şekilde kınadığını ifade etti.

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