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Dünya

İtalya'da iş kazası kaynaklı işçi ölümleri protesto edildi

İtalya'nın başkenti Roma'da, işçi ölümlerine dikkati çekmek amacıyla temsili tabutlarla protesto gösterisi yapıldı.

Barış Seçkin  | 19.03.2024 - Güncelleme : 19.03.2024
İtalya'da iş kazası kaynaklı işçi ölümleri protesto edildi

Roma

Önde gelen işçi sendikalarından İtalyan İşçi Birliği (UIL), ülkede son yıllarda sayısı artan iş kazası kaynaklı ölümlere kamuoyunun dikkatini çekmek için protesto düzenledi.

Başkentin tarihi meydanlarından Popolo'ya, sadece geçen yıl iş kazalarında hayatını kaybeden 1041 işçi anısına temsili tabutlar koyuldu.

UIL yönetimi, yaptığı açıklamada, işe gitmek üzere evlerinden çıkan ve bir daha sevdiklerine dönemeyen, iş kazalarında yaşamını yitirenleri bu şekilde anmak istediklerini belirtti.

Açıklamada, işçi ölümlerinin önüne geçilmesine yönelik çalışmalar için sağ koalisyon hükümetine çağrı yapıldı.

UIL Genel Sekreteri Pierpaolo Bombardieri, işçi ölümlerinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek bu gösteriyle birçok aileyi ve iş yerini etkileyen bir trajediye, herkesin vicdanına seslenerek dikkati çekmek istediklerini ifade etti.

Popolo Meydanı'na konulan tabutlar, yoldan geçenlerin ilgisini çekerken bazı ziyaretçiler tabutlardan oluşan meydana uzun süre bakakaldı, kimisi ise fotoğraf çekti.

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