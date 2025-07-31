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Dünya

İtalya Başbakanı Meloni, Netanyahu'ya, Gazze'deki durumun "sürdürülemez" olduğunu söyledi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'deki durumun "sürdürülemez" olduğunu belirtti.

Ayşe İrem Çakır  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
İtalya Başbakanı Meloni, Netanyahu'ya, Gazze'deki durumun "sürdürülemez" olduğunu söyledi

Ankara

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Meloni, dün Netanyahu ile telefonda görüşerek Gazze'deki durumu değerlendirdi.

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Netanyahu'ya, Gazze'deki durumun "sürdürülemez" olduğunu ifade eden Meloni, bölgedeki şiddet eylemlerinin bir an önce son bulması çağrısı yaptı.

Meloni ayrıca, tam ve engelsiz insani yardım geçişinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Gazze'de açlık krizi yaşanıyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 89'u çocuk olmak üzere 154 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 239 Filistinli hayatını kaybetti, 146 bin 894 kişi de yaralandı.

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