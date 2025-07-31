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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM'nin paylaştığı görüntü Gazze'deki insani krizi gözler önüne seriyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) paylaştığı görüntü, Gazze Şeridi'nde yaşanan insani kriz ve Filistinlilerin yardım almak için ölümle yüz yüze kalmasını gözler önüne seriyor.

Mustafa Deveci  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
BM'nin paylaştığı görüntü Gazze'deki insani krizi gözler önüne seriyor

Ankara

OCHA'nın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, aralarında çok sayıda çocuğun da olduğu binlerce Filistinlinin BM konvoyunu beklediği görülüyor.

BM araçlarının ilerlediği anda İsrail askerleri, çevrede bekleyen Filistinlilerin çok yakınına "uyarı ateşi" açıyor.

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"Hiç kimse yemek yemek için hayatını riske atmaya zorlanmamalı." notuyla paylaşılan görüntüde, yardım almak için hayatlarını riske atan çok sayıda Filistinli bir anda araçların olduğu bölgeye hareket ediyor.

İsrail askerleri, Filistinliler yardıma ulaşmak için tırların olduğu bölgeye doğru hareket ettiğinde de ateş açmaya devam ediyor.

Yardım götüren konvoyda yer alan OCHA Sözcüsü Olga Cherevko, yardımları Gazze'ye ulaştırmak için birçok zorluklarla karşılaştıklarını belirtti.

Cherevko, dünkü faaliyetleri sırasında yardımları almak için Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı'na gittikleri sırada İsrail ordusuna ait bir kontrol noktasında 2,5 saat bekletildiklerini ve yardımları tırlara yüklemek için çok kısa süre verildiğini ifade etti.

OCHA Sözcüsü, Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırılması için karşılaştıkları zorluklara çözüm bulunması, bölgeye daha fazla erişime izin verilmesi gerektiğini kaydetti.

Gazze'de açlık krizi yaşanıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X hesabında paylaştığı videoda, "Gazze'de açlık yok, Gazze'de açlık politikası yürütülmüyor." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 89'u çocuk olmak üzere 154 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.



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