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Dünya

İtalya ve Hırvatistan, AB'nin Batı Balkanlar'a genişlemesini istiyor

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ülkesinin ve Hırvatistan'ın Avrupa Birliği'nin (AB) Batı Balkanlar'a genişleme sürecinin yeniden başlaması görüşünü paylaştığını bildirdi.

Barış Seçkin   | 24.05.2022
İtalya ve Hırvatistan, AB'nin Batı Balkanlar'a genişlemesini istiyor

Roma

Di Maio ve Hırvat mevkidaşı Gordon Grlic-Radman ile Roma'da İtalya-Hırvatistan Bakanlar Komitesi beşinci toplantısı dolayısıyla bir araya geldi. İki bakan daha sonra ortak basın açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanı Di Maio, "Bakan Grlic-Radman ile AB'nin Batı Balkanlar'a genişleme sürecinin yeniden başlaması görüşünü paylaştık. Bu hususta, Hırvatistan'a 2020'deki dönem başkanlığı sırasında bu konudaki katkılarından ötürü teşekkür ediyorum. Ukrayna'daki çatışma, genişlemeyi bir öncelik haline getirdi." dedi.

Di Maio, AB'ye entegrasyon ve genişleme sürecinin bu bölgede kesin istikrar açısından stratejik olduğunu ifade etti.

İtalya ve Hırvatistan arasındaki iş birliğinin enerji alanında büyük potansiyel barındırdığını belirten Di Maio, iki ülke hükümetinin Adriyatik’te yer altı kaynakları için münhasır ekonomik bölge anlaşması imzaladığını söyledi.

Grlic-Radman da İtalya-Hırvatistan ilişkilerinin her zaman iyi olduğunu dile getirerek, iki ülkenin Adriyatik'in ana aktörleri olduğunu ve bu ortak denizi koruma ve kaynakları değerlendirme konusunda büyük ortak sorumlulukları olduğunu kaydetti.

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