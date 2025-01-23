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Dünya

İtalya savunma harcamalarının payını yüzde 5'e yükseltme hedefini "imkansız" görüyor

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 5'ini savunma harcamalarına ayırmalarının imkansız olduğunu söyledi.

Barış Seçkin  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
İtalya savunma harcamalarının payını yüzde 5'e yükseltme hedefini "imkansız" görüyor

Roma

Tajani, Parlamentonun üst kanadı Senato'da transatlantik ilişkilerin geleceği konusunda düzenlenen konferansta konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO ülkelerine savunma harcamalarını GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarma çağrısına ilişkin değerlendirmede bulunan Tajani, "Savunmaya daha fazla yatırım yapmalıyız. Bu, bizi savaş çığırtkanı yapmaz. Ancak GSYH'nin yüzde 5'ine ulaşmak imkansız. Yüzde 2'ye ulaşmak için büyük çaba sarf ediyoruz." dedi.

ABD'nin Ukrayna'daki savaşa dair tutumunda değişiklik gözlemlemediğini belirten Tajani, bazı şeylerin değişeceğini söyleyenlerin aslında bir değişim görmediklerini söyledi.

Rusya'nın Afrika'daki etkisine değinen Tajani, "Rusya'nın Sahra Altı Afrika'da yaptıklarını göz ardı etmeyelim. Çünkü o bölgeyi ele geçirmek ve şu anda Batı'nın dostu olan ülkeleri etkileyerek onlara bir alternatif sunmak istiyor. Bu mücadeleyi kaybetmemiz mümkün değil." diye konuştu.

İtalya, Avrupa ile ABD arasında köprü olabilir

Trump döneminde ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilere de değinen Tajani, İtalya'nın Avrupa ile ABD arasında "köprü" olabileceğini ve transatlantik ilişkileri güçlendirmek için çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

AB ile ABD arasında anlaşmaya varmanın en iyi yolunun diyalog olduğunu dile getiren Tajani, şöyle konuştu:

"Ancak bu çıkarlarımızı korumaktan vazgeçmek anlamına gelmez. ABD ile AB arasında ticaret savaşı olmaması gerekir. Ticaret savaşları hiç kimse için uygun değil. Avrupa ile ABD arasında olası bir ticaret savaşı -ki umuyorum hiç olmaz- bizim vizyonumuzu paylaşmayan diğer ticaret güçlerine fayda sağlayacaktır."

Tajani ayrıca Uzak Doğu'daki gelişmeleri de büyük bir dikkatle takip ettiklerini belirtti.

Hükümet olarak gelecek nesillerin bağımsız ve enerji açısından güvenli bir ülkede yaşamasını sağlamak için çalıştıklarını vurgulayan Tajani, nükleer enerji yasa tasarısını bakanlar kurulunda görüşmeye hazır olduklarını da ifade etti.

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