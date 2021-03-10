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Dünya, Libya

İtalya, Libya'da Dibeybe hükümetinin güvenoyu almasını büyük memnuniyetle karşıladı

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin Temsilciler Meclisinden güvenoyu almasının büyük memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Barış Seçkin   | 10.03.2021
İtalya, Libya'da Dibeybe hükümetinin güvenoyu almasını büyük memnuniyetle karşıladı

Roma

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İtalya, 8 Mart'tan itibaren Sirte'de toplanan ve bugün Başbakan Abdulhamid Dibeybe liderliğindeki ulusal birlik hükümetine güvenoyu veren genel kurul oylamasının sonucunu büyük bir memnuniyetle karşıladı." ifadesi kullanıldı.

Bunun, Libya’nın birliği adına etkin bir kurumsal geçişin önünü açan normalleşme süreci açısından önemli ve teşvik edici bir sonuç olduğu belirtilen açıklamada, "10 yıllık bir çatışma döneminin ardından, Libyalılar diyalog yoluyla farklılıkların üstesinden gelme konusunda büyük kararlılık ve irade ortaya koydu. Libya parlamentosunun, ulusal birlik hükümetine geniş çoğunlukla verdiği güvenoyu, bu yenilenmiş birlik duygusunun bir başka kanıtıdır." değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, bu hedeflere ulaşmanın birkaç ay öncesine kadar zor gözüktüğü, bu nedenle İtalya'nın, Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Jan Kubis'in Libya'nın barış ve istikrarına yönelik aralıksız çabalarını samimi şekilde takdir ettiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, İtalya'nın, Libya halkının yanında olduğu, geçici birleşik yürütme otoritesi ile iş birliği yapmaya ve Berlin Süreci’nin ana hatlarını belirlediği yolda onları desteklemeye hazır olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Libya'da kurumsal geçişin sonraki aşamaları kapsamında; 24 Aralık 2021'de seçimlerin yapılması, tüm yabancı savaşçıların ve paralı askerlerin ülkeden tamamen çekilmesinden başlamak üzere ateşkesin somut biçimde uygulanması, ulusal uzlaşma sürecinin başlatılması ve Libya halkına temel hizmetlerin sağlanması gibi İtalya'nın süreçten beklentileri de sıralandı.

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