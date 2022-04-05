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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio: 30 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldık

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ulusal güvenlik gerekçesiyle 30 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldıklarını açıkladı.

Barış Seçkin   | 05.04.2022
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio: 30 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldık

Roma

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen "Moldova'ya destek toplantısı" öncesinde İtalyan gazetecilere açıklamalarda bulunan İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ettore Sequi'nin bu sabah Rusya'nın Roma Büyükelçisi Sergey Razov'u bakanlığa çağırarak, İtalya'da görev yapan 30 Rus diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini kendisine bildirdiğini aktardı.

Di Maio, Avrupalı ve Atlantik İttifakı'ndan ortaklarıyla beraber hareket ettiklerini belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'ya haksız saldırganlığından kaynaklanan mevcut kriz çerçevesinde ulusal güvenliğimizle ilgili nedenlerden ötürü bu karar gerekli hale geldi." dedi.

Bakan Di Maio, "İtalya, Ukrayna'da güvenlik ve barışı garanti etmek için uygundur. Bu işi ileri götürmek üzere ne gerekiyorsa yapacağız. Garantör ülkeler arasında yer almak, barış anlaşması amacıyla diplomatik yolda yürünmesi anlamına geliyor. Bu, herhangi bir risk taşımıyor." ifadelerini kullandı.

Di Maio, hiçbir tehdidin kendilerinin barışa yönelik eylemlerini durduramayacağını, amaçlarının barışa ulaşmak ve bu savaşı durdurmak olduğunu söyledi.

Fransa, Almanya, Danimarka, Slovakya, Belçika da son günlerde ülkelerinde görev yapan farklı sayılarda Rus diplomatlarını sınır dışı etme kararı almıştı.

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