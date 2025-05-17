Dolar
38.85
Euro
43.37
Altın
3,201.12
ETH/USDT
2,482.90
BTC/USDT
103,285.00
BIST 100
9,668.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Vatikan'ı Rusya-Ukrayna müzakereleri için "adres" gösterdi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinin ardından, Vatikan'ın iki ülke arasındaki müzakereler için bir "adres" olabileceğini söyledi.

Damla Delialioğlu  | 17.05.2025 - Güncelleme : 17.05.2025
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Vatikan'ı Rusya-Ukrayna müzakereleri için "adres" gösterdi

Roma

İtalya Episkoposlar Konferansı (CEI) Başkanı Kardinal Matteo Maria Zuppi ve Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ile bir araya gelmeden önce Rubio, İtalya'nın başkenti Roma'da basına değerlendirmelerde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da yapılan Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinde varılan son duruma ilişkin Vatikan'ı bilgilendireceğini aktaran Rubio, burayı iki ülke arasındaki görüşmelerin yapılabileceği bir adres olarak gösterdi.

Rubio, Vatikan'ın iki ülke arasında barış arabuluculuğu yapıp yapamayacağına ilişkin, "Buna arabuluculuk demezdim fakat (Vatikan) kesinlikle iki tarafın da bulunmaktan rahatlık duyacağı bir yer." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya-Ukrayna arasındaki müzakereler

Türkiye ilk olarak Mart 2022'de Antalya'da Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları arasında bir toplantıya ev sahipliği yapmıştı.

Temmuz 2022'de Türkiye, BM, Rusya ve Ukrayna tarafından İstanbul'da varılan mutabakat sonucu Ukrayna limanlarından tahıl ihracatını yeniden başlatan Tahıl Koridoru Anlaşması imzalanmış ve Karadeniz'den tahıl sevkiyatı yeniden başlamıştı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılan ve Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakereleri kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında düzenlenen ayrı toplantılarda "Türkiye, ABD, Rusya, Ukrayna"dan heyetler, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile nükleer müzakereleri görüştü
İletişim Başkanı Altun: İnsanlık dramları karşısında sesini yükseltmekten geri durmayan bir milletiz
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Yılmaz: Karadeniz'deki yeni doğal gaz keşfi, enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya önemli katkı sağlayacaktır
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 29 gemi 19 Mayıs'ta halkın ziyaretine açılacak

Benzer haberler

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Vatikan'ı Rusya-Ukrayna müzakereleri için "adres" gösterdi

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Vatikan'ı Rusya-Ukrayna müzakereleri için "adres" gösterdi

ABD Yüksek Mahkemesinden Trump yönetiminin sınır dışı işlemlerine sınırlama

Trump, pazartesi günü Putin ve Zelenskiy ile "ateşkes sürecini" görüşecek

ABD'nin Kentucky ve Missouri eyaletlerinde şiddetli fırtına nedeniyle en az 21 kişi öldü

ABD'nin Kentucky ve Missouri eyaletlerinde şiddetli fırtına nedeniyle en az 21 kişi öldü
Rusya ve ABD dışişleri bakanları, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerini görüştü

Rusya ve ABD dışişleri bakanları, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerini görüştü
İstanbul barış müzakerelerinde Türkiye'nin diplomatik rolü dünya basınında yankı buldu

İstanbul barış müzakerelerinde Türkiye'nin diplomatik rolü dünya basınında yankı buldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet