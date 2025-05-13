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Dünya

İtalya'nın Campi Flegrei bölgesinde üst üste meydana gelen depremler endişeye neden oldu

İtalya'nın Napoli kenti yakınlarındaki deprem riski yüksek volkanik bölge Campi Flegrei'de öğle saatlerinde meydana gelen 4,4 ve 3,5 büyüklüğündeki sarsıntılar, yerel halkta endişeye neden oldu.

Barış Seçkin  | 13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
İtalya'nın Campi Flegrei bölgesinde üst üste meydana gelen depremler endişeye neden oldu

Roma

Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nden (INGV) yapılan açıklamaya göre, bugün yerel saatle 12.07'de (TSİ 13.07) merkez üssü Pozzuoli olan 4,4 ve yine aynı yerde yerel saatle 12.22'de 3,5 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi. Sarsıntıların, yerin yaklaşık 3 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

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Basında yer alan haberlerde, çevre illerden de hissedilen depremlerde şu ana kadar can ve mal kaybı bildirilmezken, sarsıntıların yerel halkta endişeye yol açtığı kaydedildi.

Bagnoli ve Pozzuoli'de okulların faaliyetlerini durdurduğu, sınıfların boşaltıldığı, yerel halkın da açık alanlara ve caddelere çıktığı bildirildi.

Pozzuoli Belediye Başkanı Luigi Manzoni, basına yaptığı açıklamada, "Büyük bir sismik akın yaşanıyor. Hemen tüm yerel polis devriyelerine sokaklara çıkmaları talimatı verdim. Halkı kaçınılmaz olarak korkutan güçlü sarsıntılar. Herkesi sakin olmaya, açık alanlarda kalmaya davet ediyorum, bunlar büyük endişe anları." dedi.

Campi Flegrei'de 13 Mart’ta da yine 4,4 büyüklüğünde deprem olmuş ve yerel halkta paniğe yol açmıştı.

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, deprem riski yüksek bölgelerden Campi Flegrei için 2023 yılında toplu tahliyeye yönelik acil durum planlarını güncellemişti.

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