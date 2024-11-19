Dolar
34.51
Euro
36.55
Altın
2,623.91
ETH/USDT
3,113.00
BTC/USDT
92,453.00
BIST 100
9,232.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'daki G20 Liderler Zirvesi’nde basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'daki G20 Liderler Zirvesi’nde basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

İtalya Başbakanı Meloni: Açlık ve yoksulluk sorunlarını çözmekten çok ama çok uzaktayız

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna ve Orta Doğu’daki krizler devam ettiği sürece açlık ve yoksulluk sorunlarını çözmenin çok uzağında olacaklarını söyledi.

Barış Seçkin  | 19.11.2024 - Güncelleme : 19.11.2024
İtalya Başbakanı Meloni: Açlık ve yoksulluk sorunlarını çözmekten çok ama çok uzaktayız

Roma

G20 Dönem Başkanı Brezilya'nın, Rio De Janeiro kentinde ev sahipliği yaptığı G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Meloni, burada İtalyan basınına değerlendirmelerde bulundu.

Meloni, zirvenin gündeminde yer alan açlık ve yoksulluk konusuna değinerek, "Rusya'nın buğdayı silah olarak kullandığı Ukrayna’da ve Orta Doğu’da devam eden krizler göz önüne alındığında açlık ve yoksulluk sorunlarını çözmekten çok ama çok uzaktayız." dedi.

ABD yönetiminin, Ukrayna’ya tedarik ettiği uzun menzilli silahların Rusya topraklarında kullanımı için Kiev’e izin verdiği yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine Meloni, "ABD'nin Ukrayna'ya ilişkin son tercihi, Rusya'nın katıldığı G20 arifesinde (Ukrayna’ya yönelik) benzeri görülmemiş saldırganlığına bir yanıttır. İtalya başka bir seçim yaptı, biz her zaman hava savunma konusuna odaklandık. Elbette diğer ülkelerin bakış açısını anlıyorum." diye konuştu.

Başbakan Meloni, savaş olduğu sürece Ukrayna'ya destek vereceklerini de sözlerine ekledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesini de değerlendiren Meloni, bunu "skandal" olarak görmediğini, ilk kez Batılı bir liderin Putin ile görüşmediğini, savaşın başından beri bu tip görüşmelerin olduğunu ve Scholz’un tutumunun Ukrayna’ya verilen destekle uyumlu olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van'da sağanak etkili oldu
Hakkari'de yüksek kesimlerde kar etkili oldu
Bayraktar TB3, TCG Anadolu'ya ilk kalkış ve inişini başarıyla tamamladı
İstanbul'daki yasa dışı bahis soruşturmasında 7 fenomen hakkında yakalama kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Geçişi Oturumu'na katıldı

Benzer haberler

İtalya Başbakanı Meloni: Açlık ve yoksulluk sorunlarını çözmekten çok ama çok uzaktayız

İtalya Başbakanı Meloni: Açlık ve yoksulluk sorunlarını çözmekten çok ama çok uzaktayız

İngiltere, Ukrayna'ya 7,5 milyon sterlinlik ek askeri yardım yapacak

IMF ve Ukrayna 1,1 milyar dolarlık finansman için anlaştı

Rus rublesi, artan jeopolitik gerginlik nedeniyle değer kaybetti

Rus rublesi, artan jeopolitik gerginlik nedeniyle değer kaybetti
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: 1000 gündür Rusya, Ukrayna'nın direnişi nedeniyle kaybediyor

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: 1000 gündür Rusya, Ukrayna'nın direnişi nedeniyle kaybediyor
CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet