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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

İsviçre, Ukrayna'ya silah desteği kapsamında Polonya'ya mühimmat göndermeyecek

İsviçre hükümeti, Ukrayna'ya silah desteği vermesi için Polonya'ya mühimmat sevk etmeyeceğini açıkladı.

Ömer Faruk Yıldız   | 22.03.2022
İsviçre, Ukrayna'ya silah desteği kapsamında Polonya'ya mühimmat göndermeyecek

Cenevre

Polonya ziyareti sırasında devlet televizyonu SRF'ye konuşan İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis, Ukrayna-Rusya savaşı ve Rusya'ya yönelik yaptırımları değerlendirdi.

Cassis, ziyareti sırasında görüştüğü Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin kendisine Ukrayna için Polonya'ya mühimmat yollama önerisinde bulunduğunu aktararak, "Bu öneri bizim tarafsızlığımız için uygun değil. Bunu Morawiecki'ye de açıkça belirttim." dedi.

Rusya'ya yönelik yaptırımlara ilişkin ise Cassis, "Polonya hükümeti, yaptırımlara tam destek talebinde de bulundu. Sayın Başbakan'a sadece yaptırımları desteklemekle kalmayıp daha fazlasını yaptığımızı ilettim." şeklinde konuştu.

Görüşmenin ardından Başbakan Morawiecki de İsviçre hükümetinin, ülkedeki Rus önde gelenlerinin hesaplarını dondurma ve varlıklarına el koyması gerektiği açıklamasında bulundu.

Ukrayna-Rusya savaşının ardından NATO ülkeleri, Ukrayna'ya binlerce tanksavar ve yüzlerce hava savunma füzesinin yanı sıra yüklü miktarda hafif silah ve mühimmat stoku gönderme kararı almıştı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri de 450 milyon avro değerinde silah desteği, 50 milyon avro değerinde koruyucu ekipman yardımı için harekete geçmişti.

Tarafsızlığı ve uluslararası barış görüşmelerine ev sahipliği yapmasıyla bilinen İsviçre, 28 Şubat'ta aldığı kararla Rusya'ya karşı yaptırım kararı alan ülkeler arasına katılmıştı.

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