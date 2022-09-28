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Dünya

İsveç'ten bir heyet NATO görüşmeleri için Türkiye'ye gitmeye hazırlanıyor

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, İçişleri Bakanlığından bir heyetin gelecek hafta NATO görüşmeleri için Türkiye'ye gideceğini bildirdi.

Atila Altuntaş   | 28.09.2022
İsveç'ten bir heyet NATO görüşmeleri için Türkiye'ye gitmeye hazırlanıyor

Stockholm

Linde ülkesinin resmi haber ajansı TT'ye, Türkiye ile yapılan müzakerelerin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını beklediğini aktaran Linde, "Ancak Türkiye'nin ne zaman onaylayacağını bilmiyorum. Geçen hafta New York'taki BM toplantısında, Türk meslektaşım Çavuşoğlu ile bir araya geldik. Müzakereleri gözden geçirdik, her şey iyi gidiyor. Biz anlaşmaya uyuyoruz." dedi.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da Üçlü Muhtıra imzalanmıştı. Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı 26 Ağustos'ta Finlandiya'nın Vantaa kentinde yapılmıştı.

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