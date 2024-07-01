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Dünya

İstanköy Adası'nda orman yangını nedeniyle Kardamaina bölgesi tahliye edildi

Yunanistan'da orman yangını nedeniyle İstanköy (Kos) Adası'nın Kardamaina bölgesi tahliye edildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 01.07.2024 - Güncelleme : 01.07.2024
İstanköy Adası'nda orman yangını nedeniyle Kardamaina bölgesi tahliye edildi

Atina

İstanköy Adası Belediye Başkanı Theodasis Nikitaras, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Ada'daki durumun kritik olduğunu ve Kardamaina bölgesinin tahliyesi için talimat verdiğini duyurdu.

Hem bölgeden tahliye edilen halk hem de yangın söndürme çalışmalarına katılanlar için gıda ve su ihtiyacı olduğunu belirten Nikitaras, imkanı olanları yardıma çağırdı.

Nikitaras, yangın söndürme çalışmaları için de gönüllü ekiplere acilen ihtiyaç duyulduğunu belirterek, gençleri çalışmalara desteğe davet etti.

Yüzlerce bölge sakini ve turist, otobüslerle güvenli bölgelere taşındı. Ev ve otellerinden ayrılmak zorunda kalanlar, kamu binalarına yerleştirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Basın Sözcüsü Valisi Vathrokoyannis, akşam yaptığı açıklamada, son 24 saatte ülke genelindeki 52 ormanlık alanda yangın çıktığını belirtmişti.

Vathrokoyannis, İstanköy ve Sakız (Hios) adalarındaki yangınların kontrol altına alınmasında zorluk yaşandığı için Atina'dan takviye ekipler gönderildiğini kaydetmişti.

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