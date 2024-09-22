Dolar
34.12
Euro
38.15
Altın
2,621.90
ETH/USDT
2,561.80
BTC/USDT
63,025.00
BIST 100
9,900.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sarı-kırmızılı taraftarlar, derbi galibiyeti sonrası Galatasaray takım kafilesini Florya Metin Oktay Tesisleri girişinde karşılıyor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailliler Gazze'de esir takası anlaşması ve erken seçim talebiyle gösteri düzenledi

İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin istifası talebiyle gösteri yaptı.

Bekir Aydoğan  | 22.09.2024 - Güncelleme : 22.09.2024
İsrailliler Gazze'de esir takası anlaşması ve erken seçim talebiyle gösteri düzenledi Fotoğraf: Ameer Abed Rabbo/AA

İstanbul

İsrail'de Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için anlaşma imzalanması ve Netanyahu hükümetinin istifası için her hafta cumartesi günü protesto düzenleniyor.

Tel Aviv'de bu hafta da bir araya gelen binlerce kişi, Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi amacıyla imzalanacak ateşkes anlaşması için siyasi iradenin isteksizliğini eleştirerek, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifası ve erken seçim talebini yineledi.

İsrail bayraklarıyla Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıyan protestocular, başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasının çevresinde gösteri yaptı.

Tel Aviv ve Batı Kudüs'ün yanı sıra Netanyahu'nun konutunun bulunduğu kuzeydeki Kayserya kenti ile ülkenin çeşitli noktalarında hükümetin istifası ve esirlerin geri getirilmesi talep edildi.

Esir aileleri, İsrail hükümetini ateşkes anlaşmasına yanaşmamakla suçlayarak, Hizbullah ile artan savaş ihtimali nedeniyle ateşkes anlaşması konusunda karamsar olduklarını dile getirdi.

Ateşkes ve esir takası için müzakereler uzun süredir devam ediyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırıların durdurulması için taraflar arasında uzun süredir dolaylı müzakereler yürütülüyor.

Başbakan Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin özellikle Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 391 Filistinli öldü, 95 bin 760 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ın "fay etüt raporu" sonuçlarını açıkladı
Kapadokya'da sıcak hava balonunun sepetinin otomobile çarptığı anlar kamerada
Van'da şiddetli sağanak, sel ve taşkınlara yol açtı
"Sivrihisar Hava Gösterileri 2024" başladı
Ankara'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak

Benzer haberler

İsrail’in Gazze’nin çeşitli noktalarındaki saldırılarında 43 Filistinli öldü

İsrail’in Gazze’nin çeşitli noktalarındaki saldırılarında 43 Filistinli öldü

İsrailliler Gazze'de esir takası anlaşması ve erken seçim talebiyle gösteri düzenledi

İsrail saldırıları sonucu Gazze'de 7 Ekim'den bu yana ölen sağlık çalışanı sayısı 990'ı geçti

İsrail ordusu Lübnan'da yeni hava saldırıları düzenlediğini açıkladı

İsrail ordusu Lübnan'da yeni hava saldırıları düzenlediğini açıkladı
Rusya'da 20. Uluslararası Müslüman Forumunda Filistin'deki durum ele alındı

Rusya'da 20. Uluslararası Müslüman Forumunda Filistin'deki durum ele alındı
Galatasaray’ın Faslı yıldızı Ziyech’in sosyal medyadan İsrail’e tepkisi beğeni topladı

Galatasaray’ın Faslı yıldızı Ziyech’in sosyal medyadan İsrail’e tepkisi beğeni topladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet