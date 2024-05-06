Dolar
32.27
Euro
34.76
Altın
2,324.79
ETH/USDT
3,082.20
BTC/USDT
63,401.00
BIST 100
10,267.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika’da MIKTA'nın 10. Parlamento Başkanları Toplantısı ikinci oturumunda konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli Bakan, Hamas'ın ateşkes önerisini kabul etmesine rağmen Refah'a saldırı çağrısı yaptı

İsrail ordu radyosu, Refah'a karadan saldırı hazırlıklarının "planlandığı gibi devam ettiğini" açıkladı.

Çağrı Koşak  | 06.05.2024 - Güncelleme : 06.05.2024
İsrailli Bakan, Hamas'ın ateşkes önerisini kabul etmesine rağmen Refah'a saldırı çağrısı yaptı

İstanbul

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas’ın Mısır ve Katar’ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması önerisine onay verdiğini açıklamasına rağmen Refah’a kara saldırısı çağrısında bulundu.

Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hamas'ın oyunlarının tek bir cevabı var: Derhal Refah'a saldırı emri!" ifadelerini kullandı.

Gazze'ye askeri saldırıların artırılması çağrısında da bulunan Ben-Gvir, "Hamas'ın tamamen yenilgiye uğratılmasını" isteyerek, "Hamas tamamen yenilene kadar" Gazze'ye saldırıların durmamasını istedi.

İsrail ordu radyosu ise güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Refah karadan saldırı hazırlıklarının "planlandığı gibi devam ettiğini" duyurdu.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Heniyye'nin, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile telefon görüşmesi yaptığını ve kendilerine ateşkes anlaşması ile ilgili sundukları önerileri Hamas Hareketi'nin onayladığını duyurmuştu.

Açıklamada, sunulan teklif ve önerilerin içeriği hakkında bilgi paylaşılmamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 125. sayısını yayımladı
DEAŞ'a yönelik Bozdoğan-35 operasyonunda 30 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın ateşkesi kabul etmesinden memnuniyet duyduk. Şimdi aynı adımı İsrail de atmalı
DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı yarın başlayacak

Benzer haberler

İsrailli Bakan, Hamas'ın ateşkes önerisini kabul etmesine rağmen Refah'a saldırı çağrısı yaptı

İsrailli Bakan, Hamas'ın ateşkes önerisini kabul etmesine rağmen Refah'a saldırı çağrısı yaptı

Türkiye İslam Hukukçuları Platformu, "Gazze'deki soykırıma karşı vicdani uyanış" çağrısında bulundu

İsrailli yetkili: Hamas’ın açıklamasının detaylarını bekliyoruz, inceleyeceğiz

İsrail, Refah Sınır Kapısının Filistin tarafındaki yardım depolarına saldırdı

İsrail, Refah Sınır Kapısının Filistin tarafındaki yardım depolarına saldırdı
BM, İsrail'in Refah'ta bulunan sivillere yönelik tahliye talebini "insanlık dışı" olarak tanımladı

BM, İsrail'in Refah'ta bulunan sivillere yönelik tahliye talebini "insanlık dışı" olarak tanımladı
Filistin Kızılayı: İsrail'in muhtemel kara saldırısı sebebiyle binlerce kişi Refah'tan göç ediyor

Filistin Kızılayı: İsrail'in muhtemel kara saldırısı sebebiyle binlerce kişi Refah'tan göç ediyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet