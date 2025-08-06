Hatay'daki tarihi Uzun Çarşı'da restorasyon çalışmaları sürüyor
Hatay'da depremlerde hasar gören tarihi Uzun Çarşı'da restorasyon çalışmaları devam ediyor.
Hatay
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde merkez Antakya ilçesindeki çarşı hasar aldı.
Bazı iş yerlerinin yıkıldığı çarşıda afetin ardından başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Restorasyon nedeniyle iş yerlerini boşaltan çarşı esnafı, Haraparası Mahallesi'nde kendileri için yapılan geçici prefabrik çarşıya taşınıyor.
Öte yandan taşınma işlemlerini tamamlayan esnaflardan bazıları prefabrik çarşıda iş yerlerini açmaya başladı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.