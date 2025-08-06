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Hatay'daki tarihi Uzun Çarşı'da restorasyon çalışmaları sürüyor

Hatay'da depremlerde hasar gören tarihi Uzun Çarşı'da restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Mehmet Bayrak  | 06.08.2025 - Güncelleme : 06.08.2025
Hatay'daki tarihi Uzun Çarşı'da restorasyon çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde merkez Antakya ilçesindeki çarşı hasar aldı.

Bazı iş yerlerinin yıkıldığı çarşıda afetin ardından başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

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Restorasyon nedeniyle iş yerlerini boşaltan çarşı esnafı, Haraparası Mahallesi'nde kendileri için yapılan geçici prefabrik çarşıya taşınıyor.

Öte yandan taşınma işlemlerini tamamlayan esnaflardan bazıları prefabrik çarşıda iş yerlerini açmaya başladı.

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