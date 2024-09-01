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İsrailliler, Gazze'de 6 rehinenin cenazesinin bulunmasının ardından Tel Aviv'de Netanyahu hükümetine karşı protesto gösterisi düzenliyor.
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Dünya

İsrailli Bakan "Batı Şeria'daki Filistinlilerin cezalandırılmasını ve hapishanedekilerin öldürülmesini" istedi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, işgal altındaki Batı Şeria'da halka yeni cezalar getirilmesi ve İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin öldürülmesi çağrısında bulundu.

Khaled Yousef, Gülşen Topçu, Mehmet Nuri Uçar  | 01.09.2024 - Güncelleme : 01.09.2024
İsrailli Bakan "Batı Şeria'daki Filistinlilerin cezalandırılmasını ve hapishanedekilerin öldürülmesini" istedi

Kudüs

Ben Gvir, El Halil kentinde 3 İsrail polisinin öldüğü silahlı saldırının ardından X sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

İsrailli Bakan, "İsraillilerin yaşama hakkı, Filistin yönetimi vatandaşlarının hareket özgürlüğünden önce gelir." ifadesini kullandı.

Batı Şeria'da daha fazla askeri kontrol noktası kurulması ve Filistinlilerin sokaklarda dolaşmasına izin verilmemesi çağrısı yapan Ben Gvir, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere idam cezasının bugünkü Güvenlik Kabinesinin gündemine alınmasını, daha fazla Filistin toprağının işgal edilmesini ve Gazze'de İsrailliler için yerleşim yerleri kurulmasını istedi.

Aşırı sağcı Bakan, "terörist" olarak nitelendirdiği Filistin yönetimini de "terörü teşvik etmek ve Yahudileri öldürmek için maaş vermekle" suçladı.

Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Terkumya beldesinde bu sabah bir araçtan İsrail polisinin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsrail polisi ölmüştü.

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