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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli askeri uzmana göre, Hamas tüm esirlerin karşılıklı serbest bırakılmasını hedefliyor

İsrailli askeri uzman Amos Harel, Hamas'ın çatışmalara verilen insani arayı uzatmak ve İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinlilerin serbest bırakılmasını sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Mehmet Nuri Uçar, Halime Afra Aksoy  | 26.11.2023 - Güncelleme : 26.11.2023
İsrailli askeri uzmana göre, Hamas tüm esirlerin karşılıklı serbest bırakılmasını hedefliyor

Kudüs

Harel, İsrail gazetesi Haaretz'de konuyla ilgili bir makale kaleme aldı.

Hamas'ın çatışmalara verilen insani arayı uzatmak ve İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinlilerin serbest kalmasını sağlamak amacıyla onlarca İsrailli esiri elinde tutmaya devam edeceğini yazan Harel, "Hamas hala birçok kişiyi elinde tutuyor. Her iki tarafın da üzerinde mutabakata vardığı dört günlük insani aranın ardından daha fazla esirin serbest bırakılmasını veya başka bir ateşkes yapılmasını garanti edecek bir düzenleme hâlâ mevcut değil." ifadesini kullandı.

Hamas'ın İsrail'in hapishanelerdeki tüm Filistinlilerin serbest bırakılması karşılığında ellerindeki İsrailli esirlerin tümünün serbest bırakılmasını içeren bir anlaşmaya hazır olduğu açıklamasını hatırlatan Harel, "Hamas, insani ateşkesin uzatılmasının yanı sıra İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinlilerin serbest bırakılmasını istiyor." değerlendirmesine yer verdi.

"Hamas'ın elinde 100 kişiden fazla bir rehine grubu olduğunu" belirten Harel, Hamas ve diğer Filistinli grupların, gelecekte daha büyük bir takas için müzakere kartı olarak esirleri ellerinde tutmaya çalışacağı görüşünü savundu.

Harel, uzun vadeli bir ateşkesin yanı sıra Hamas'ın niyetinin "İsrail hapishanelerinde tutulan 6 binden fazla Filistinli tutuklunun serbest bırakılması karşılığında, 7 Ekim saldırısında Gazze'ye kaçırılan tüm rehinelerin ve cesetlerin nihai şekilde serbest bırakılması" olduğunu kaydetti.

"Bunun bugüne kadar hiçbir İsrail hükümetinin cesaret edemediği bir hamle olduğu ve tabuların ihlali anlamına geleceğine" işaret eden Harel, İsrailli esirlerin ailelerine karşı büyük bir sempati olmasına rağmen böyle bir adımın halkın desteğini alıp alamayacağını kestirmenin zor olduğunu yazdı.


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