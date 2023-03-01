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Dünya

İsrailli aşırı sağcı Bakan, Filistinlilere karşı etnik temizlik çağrısı yaptı

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria’da Yahudi yerleşimcilerin organize saldırılarına hedef olan Filistin kasabası Huvvara’nın “yeryüzünden silinmesi gerektiğini” söyledi.

Mücahit Aydemir   | 01.03.2023
İsrailli aşırı sağcı Bakan, Filistinlilere karşı etnik temizlik çağrısı yaptı Fotoğraf: Eyad Tawil/AA

Kudüs

Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki hükümet koalisyon ortaklarından aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, bir panelde yaptığı konuşmada, Yahudi yerleşimcilerin 26 Şubat’ta Nablus’un güneyindeki Huvvara beldesinde Filistinlilere karşı giriştiği toplu saldırıları destekleyerek bölgede etnik temizlik çağrısı yaptı.

Haaretz’in aktardığına göre, Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerindeki İsrailli yerel yetkili David Ben Zion'un, Twitter hesabından yaptığı ve Huvvara'nın "bugün yok edilmesi" çağrısında bulunan bir paylaşımını “neden beğendiği" sorulan Smotrich, bunu şöyle yanıtladı:

“Çünkü Huvvara beldesinin yeryüzünden silinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence İsrail Devleti bunu yapmalı. Bu, Tanrı esirgesin, vatandaşın eliyle yapılmamalı.”

Filistinlilere karşı “orantısız” müdahale çağrısı

Maliye Bakanlığı'nın yanı sıra yasa dışı yerleşimlerden sorumlu “Sivil İşler İdaresi” için İsrail Savunma Bakanlığı'nda Yardımcı Bakanlık da yapan Smotrich, ırkçı ifadelerinin İsrail basınına yansımasının ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, “Medya bir kez daha sözlerimi çarpıtarak yansıtmaya çalışıyor." iddiasında bulunan Smotrich, bu kez Filistinlilere karşı “orantısız şiddet kullanılması” çağrısında bulundu.

Smotrich, şu ifadelerini kullandı:

“İsrail ordusu ve güvenlik güçlerinin, her terör eylemine karşı orantısız bir şekilde tepki vermesini desteklediğimi söyledim. Teröristler ve destekçileri anlayana kadar, atılan her bir taşa karşılık bölgedeki dükkanların kapanması; her molotof kokteyline karşılık teröristlerin ailelerinin tutuklanması ve sınır dışı edilmesi; her bir terör hücresine karşılık kuşatma ve acı bir bedel ödetilmesi gerekiyor.”

İsrailli ordu yetkilisi saldırıları “pogrom” olarak nitelendirdi

Öte yandan, İsrail ordusunun en yüksek rütbeli generallerinden biri, Yahudi yerleşimcilerin Huvvara’da Filistinlilere ait ev, işyeri ve araçları kundakladığı saldırıları “pogrom” (bir azınlık grubuna yönelik katliam) olarak nitelendirdi.

İsrail Ordusu Merkez Komutanlığı Başkanı Tümgeneral Yehuda Fuchs, İsrail’in Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, “Huvvara'daki olay bir pogromdu.” ifadelerini kullandı.

Ordunun, iki İsraillinin ölümüne neden olan bir silahlı saldırının ardından Batı Şeria'da yerleşimcilerin muhtemelen Filistinlilere saldıracağını tahmin ettiğini belirten Fuchs, ancak “böyle bir pogrom öngörmediklerini" dile getirdi.

Yerleşimcilerin Huvvara saldırıları

İsrail güçlerinin 22 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a birkaç noktadan düzenlediği baskın bölgede gerilimi yeniden tırmandıran olaylar silsilesine yol açmıştı.

Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını kuşatan İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahalede bulunmuş, biri çocuk, ikisi yaşlı olmak 11 Filistinliyi öldürmüş, 6'sı ağır 100'den fazla Filistinliyi yaralamıştı.

Nablus’taki kanlı baskının ardından, 26 Şubat’ta Huvvara beldesindeki silahlı saldırıda iki Yahudi yerleşimci öldürülmüştü.

Olayın ardından da yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail ordusunun gözetiminde Huvvara'ya gelerek Filistinlilere karşı toplu intikam saldırıları düzenlemişti.

Yerleşimciler, beldede onlarca ev, işyeri ve arabayı kundaklamış, bazı Filistinlileri linç girişiminde bulunarak yaralamış ve 1 kişiyi öldürmüştü.

Saldırılar uluslararası kamuoyunun yanı sıra İsrail içinde bazı kesimlerden de büyük tepki çekerken, bir grup İsrailli hukukçu, saldırılara destek veren Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile bazı aşırı sağcı milletvekilleri hakkında "savaş suçunu teşvik" ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

22 İsrailli uluslararası hukuk uzmanı, 28 Şubat’ta, İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara'ya sundukları dilekçelerinde, Maliye Bakanı Smotrich, aşırı sağcı milletvekilleri Zvi Fogel ve Limor Son Har-Melech'in saldırılar sırasında ve sonrasında yaptığı açıklamaların "yerleşimcileri savaş suçu işlemeye teşvik ettiğini" belirtmişti.

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