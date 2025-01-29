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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in yerinden ettiği 500 binden fazla Filistinli son 3 günde Gazze'nin kuzeyine döndü

İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen 500 binden fazla Filistinlinin son 3 günde, Gazze Şeridi'nin kuzeyine döndüğü bildirildi.

Mustafa Deveci  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
İsrail'in yerinden ettiği 500 binden fazla Filistinli son 3 günde Gazze'nin kuzeyine döndü Fotoğraf: Moiz Salhi - AA

Ankara

İsrail saldırıları sonucu oluşan ağır yıkıma rağmen Filistinliler, Gazze'nin kuzeyine dönmeye devam ediyor.

İşgal altındaki Netzarim Koridoru'nun pazartesi açılmasının ardından Gazzeliler akın akın kuzey bölgelerine dönmeye başladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, ateşkes anlaşması kapsamında zorla yerinden edilen Filistinlilerin kuzeye dönüşüne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail ordusunun işgali altındaki Netzarim Koridoru'nun pazartesi açılmasının ardından Gazze'nin kuzeyine geçen Filistinlilerin sayısının 500 bini aştığı belirtildi.

Birleşmiş Milletlerden yapılan yazılı açıklamada, son 2 günde 376 binden fazla zorla yerinden edilen Filistinlinin Gazze'nin kuzeyine döndüğü bildirilmişti.

Yıkıma ve ağır şartlara rağmen topraklarına dönüyorlar

Hamas ile varılan ateşkes uyarınca İsrail, pazartesi Netzarim Koridoru'nu açarak zorla yerinden ettiği Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine geçişine izin vermişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin açıklamasına göre, İsrail saldırıları nedeniyle kuzeydeki yıkım yüzde 90 civarında.

Ağır yıkım nedeniyle kuzeye dönen Gazellilerin büyük bölümü evleri yerine molozlarla karşılaşıyor.

Tüm bu zorluklara rağmen, topraklarını terk etmek istemediklerini dile getiren Gazzeliler, güneyden kuzeye geçmeye devam ediyor.

İsrail saldırılarından önce en kalabalık bölgeydi

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlayan ve 471 gün devam eden saldırılarından önce kuzey kısmı Gazze Şeridi'nin en kalabalık bölgesiydi.

Saldırılardan önce Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 2,3 milyonluk nüfusun 1,4 milyon kuzeyde ikamet ediyor.

İsrail saldırıları ve bölgeye yardımların girişine izin verilmemesi nedeniyle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan 1 milyona yakın kişi orta ve güneydeki bölgelere göç etmek zorunda kalmıştı.

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