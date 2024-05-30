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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in saldırıları nedeniyle Refah'ta cep telefonu hizmeti kesildi

Filistin Telekomünikasyon Şirketi "Paltel", Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde cep telefonu hizmetinin kesildiğini belirtti.

Gülşen Topçu  | 30.05.2024 - Güncelleme : 30.05.2024
İsrail'in saldırıları nedeniyle Refah'ta cep telefonu hizmeti kesildi

Gazze

Paltel tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail'in süregelen saldırıları nedeniyle Refah'ta cep telefonu hizmetinin kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz. Ekiplerimiz, hizmetin en kısa sürede yeniden verilebilmesi için çalışıyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in saldırıları nedeniyle daha önce de Gazze'nin pek çok yerinde tüm telekomünikasyon hizmetleri (cep telefonu, sabit hat ve internet) defalarca kesilmişti.


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