Dolar
32.47
Euro
34.99
Altın
2,303.93
ETH/USDT
3,472.00
BTC/USDT
66,719.00
BIST 100
10,391.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Nusayrat katliamı sonrasında hayat mücadelesi veren Gazzeli çocuk can verdi

İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'na 8 Haziran'da düzenlediği saldırıda aldığı ağır yara sonrası öldü sanılarak defin için hazırlanırken yaşam belirtisi gösteren ve tedavi altına alınan 5 yaşındaki Tevfik Ebu Yusuf hayatını kaybetti.

Mohamed Majed, Ömer Erdem  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
İsrail'in Nusayrat katliamı sonrasında hayat mücadelesi veren Gazzeli çocuk can verdi

Gazze

Daha önce İsrail'in Nusayrat pazarını bombalaması sırasında iki kızlarını, geçen yıl da abluka nedeniyle uygun tedavi göremeyen kanser hastası oğullarını kaybeden Filistinli ailenin hayatta kalan tek çocuğu Tevfik, beş gün önce yaşanan katliamda ağır yaralanarak Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

Müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtilen Tevfik'in ailesine durum bildirildi.

Oğlunu kefenlenmesi ve defin işlemleri için hastanenin morguna taşıyan ve cesetler arasında yer ararken bir anda Tevfik'in elinin hareket ettiğini farkeden Filistinli baba, hemen doktorlara durumu bildirdi.

Doktorların müdahalesi sonrası yeniden hayata dönen ve Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'nin yoğun bakım servisine alınan minik Tevfik, tüm müdahalelere rağmen son nefesini verdi.

"Nusayrat katliamı"

İsrail ordusunun 8 Haziran'da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 64'ü çocuk, 57'si kadın 274 Filistinli öldü, 153'ü çocuk, 161'i kadın 698 Filistinli yaralandı.

Hamas ise İsrail ordusunun, 4 İsrailli esiri kurtardığı söz konusu "operasyonda" biri ABD vatandaşı 3 İsrailli esiri öldürdüğünü açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da forex dolandırıcılığına ilişkin gözaltına alınan 64 şüpheliden 42'si tutuklandı
D-100 kara yolunda 14-16 Haziran tarihlerinde ağır tonajlı araçlara seyir kısıtlaması uygulanacak
HSK kararnamesiyle 4 bin 298 hakim ve savcının görev yeri değişti
Siirt'te üniversite öğrencileri mezuniyet töreninde Filistin'e destek pankartı açtı
Adana'da depremde yıkılan Tutar Apartmanı'nda yaptıkları tadilatın zarar verdiği gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı

Benzer haberler

İsrail'in Gazze'ye saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Nusayrat katliamı sonrasında hayat mücadelesi veren Gazzeli çocuk can verdi

Biden: "Hamas'a (anlaşma konusunda) baskı yapmaya devam edeceğiz"

Siirt'te üniversite öğrencileri mezuniyet töreninde Filistin'e destek pankartı açtı

Siirt'te üniversite öğrencileri mezuniyet töreninde Filistin'e destek pankartı açtı
Almanya Başbakanı Scholz, ABD Başkanı Biden'in Gazze'ye ilişkin sunduğu planı uygulamaya çağırdı

Almanya Başbakanı Scholz, ABD Başkanı Biden'in Gazze'ye ilişkin sunduğu planı uygulamaya çağırdı
Güney Afrika, Gazze'ye 2,7 milyon dolarlık insani yardım yapacağını duyurdu

Güney Afrika, Gazze'ye 2,7 milyon dolarlık insani yardım yapacağını duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet