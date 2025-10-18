Dolar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak’ta gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

YSK, CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması talebini reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanvekili Ekrem Özübek, yarın yapılacak CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması talebinin reddedildiğini bildirdi.

Abdullah Sarica  | 18.10.2025 - Güncelleme : 18.10.2025
YSK, CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması talebini reddetti

Ankara

YSK, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, yarın yapılacak CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması talebini görüşmek üzere saat 14.00'te toplandı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkanvekili Özübek, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, "daha önce verilmiş tedbir kararının yürürlükte olması nedeniyle kongrenin yapılamayacağına" yönelik yazısının Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna gönderildiğini söyledi.

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulunun, kongrenin yapılıp yapılmayacağına ilişkin YSK'den görüş talep ettiğini belirten Özübek, "Bu talep üzerine yapılan toplantıda kurulumuzca usulüne uygun olarak başlamış olan kongre süreçlerinin ilçe seçim kurullarınca durdurulamayacağı hususunda karar verilmiş olup, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." ifadesini kullandı.

Özübek, soru üzerine, "Kongrenin devamı yolunda karar verilmiştir. Usulüne uygun olarak başlamış olan kongre süreçlerinin ilçe seçim kurullarınca durdurulamayacağı yolunda karar verilmiş olup, karar taraflara, ilgili birimlere gönderilecektir." dedi.

