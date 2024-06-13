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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de haziranın başından bu yana en az 800 Filistinli öldürüldü

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in haziran ayının başından bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 800'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 400 kişinin yaralandığını belirtti.

Mohammed Hamood Ali Al Ragawi, Halime Afra Aksoy  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de haziranın başından bu yana en az 800 Filistinli öldürüldü Fotoğraf: Doaa Albaz/AA

İstanbul

MSF, sağlık kaynaklarına dayandırdığı açıklamasında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne havadan ve karadan düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, haziran ayının başından bu yana gerçekleştirilen saldırılarda 800'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği; 2 bin 400 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Bölgedeki korkunç saldırıların kabul edilemez düzeyde acı ve ıstıraba yol açtığı, Filistinlilerin hayatlarının açıkça göz ardı edildiğini ortaya koyduğu ifade edildi.

Son haftalarda Refah'ta ve Gazze'nin merkezinde MSF'nin desteklediği sağlık tesislerine çok sayıda saldırı düzenlendiği belirtildi.

İsrail'e "katliamları derhal durdurma" çağrısında bulunan MSF, ayrıca ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'ne üye devletler dahil olmak üzere İsrail'in müttefiklerine Gazze'deki sivillere ve sivil altyapıya saldırılarını durdurması için Tel Aviv'e baskı yapmaları gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, sadece 8 Haziran'da düzenlenen saldırıda 274 kişinin hayatını kaybettiğine, 60'tan fazla ağır yaralının MSF tarafından desteklenen Nasır Hastanesine sevk edildiğine dikkati çekildi.

Aynı gün aralarında çocukların da bulunduğu 420 yaralı ve 190 ölünün geldiği Aksa Şehitleri Hastanesinin de sağlık ekiplerince desteklendiği belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 232 Filistinli öldürüldü, 85 bin 37 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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