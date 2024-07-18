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Dünya

İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırısında bir Hizbullah mensubu öldü 12 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde 3 katlı bir binaya düzenlediği hava saldırısında bir Hizbullah mensubunun öldüğü, 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

İdiris Okuduci  | 18.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırısında bir Hizbullah mensubu öldü 12 kişi yaralandı

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'e ait hava araçları, ülkenin güneyindeki El-Cumeyme beldesindeki 3 katlı bir binaya saldırı düzenledi.

Saldırı nedeniyle binanın tamamen yıkıldığı, enkaz altında kalanların kurtarılması için arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Hizbullah ise saldırı sonrası yaptığı açıklamada, Ali Cafer Maatuk adlı mensubunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Lübnan ve İsrail medyasında yayımlanan haberlerde ise Maatuk'un Hizbullah'ın saha komutanlarından biri olduğu iddia edildi.

Lübnan Sivil Savunma Dairesi de yaptığı açıklamada saldırı sonucu 12 kişinin yaralandığını ve bölgedeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındıklarını kaydetti.

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