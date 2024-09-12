İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda biri çocuk 3 kişi öldü
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiyye kenti yakınlarında bulunan Kefr Cevz beldesine düzenlediği saldırıda biri çocuk 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Beyrut
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Kefr Cevz beldesinde Nebatiyye kentine giden yol üzerinde iki motosikleti hedef aldı.
Yoldan geçen bir aracın da isabet aldığı saldırıda biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.
Ayrıca İsrail savaş uçağı, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Şihin beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı Acil Durum Operasyon Merkezinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Kefr Cevz beldesine düzenlediği saldırıda biri çocuk 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Hizbullah'tan İsrail hedeflerine saldırı
Öte yandan Hizbullah ise İsrail'e ait bazı askeri hedeflere saldırılar düzenlediğini duyurdu.
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, sınırdaki Et-Tayhat Tepesi çevresinde toplu halde bulunan İsrail askerlerinin roketlerle hedef alınarak doğrudan vurulduğu ifade edildi.
Aynı şekilde sınırdaki Ebu Decace bölgesinde de toplu halde bulunan İsrail askerlerinin top mermileriyle hedef alınarak doğrudan vurulduğu kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.